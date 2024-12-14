人民网记者 王绍绍

今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）工作不断推进，取得显著成效，不仅为消费市场注入了新活力，更在增进民生福祉、提升民众生活质量上发挥了重要作用。

商务部最新数据显示，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。截至12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售量超520万辆，其中报废更新超251万辆，置换更新超272万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

此前印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。

与此同时，国家发展改革委、财政部支持力度进一步增加，安排超长期特别国债1500亿元用于支持地方自主实施消费品以旧换新，将“真金白银”下发到各地政府。

有了“真金白银”，各地方积极抢抓“换新”机遇。青海省前三季度限额以下消费品零售额同比增长2.3%，增速较上半年提高1.1个百分点，较一季度提高0.5个百分点；陕西省“双十一”加力支持消费品以旧换新活动重点围绕汽车、电动自行车、家电家装、餐饮和农特产品等领域，省市县联动开展近百场消费促进活动；甘肃省在以旧换新家电之前的18个品类的基础之上，又增加了13个品类小家电，微波炉、豆浆机、空气净化器、电饭煲、电磁炉、复印机、投影仪等都可以享受以旧换新补贴。

国家发展改革委相关负责人表示，从数据看，“换新”政策推动家电销售不断回暖，10月份家用电器和音像器材类销售额同比增长近40%；消费者更青睐节能产品，初步统计，在“换新”活动中一级能效家电销售额占比高达90%。

北京市的徐女士就通过以旧换新政策，将家中的老旧冰箱换成了一台智能节能冰箱，不仅享受了政府补贴，还获得了厂家提供的额外优惠，她感慨道：“这次换新不仅让我家的厨房更加现代化，还实实在在地节约了电费，生活质量有了明显提升。”

为进一步促进家电消费，多部委发布具体实施方案，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。

汽车市场同样在以旧换新政策的推动下展现出强劲的增长势头。数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。

同时，多地也出台支持个人消费者汽车置换更新政策，不少消费者在领取以旧换新补贴的同时，还可以申领消费券、享受厂家折扣，如贵州省转出或报废旧车并购买新能源乘用车的，按交易发票金额的8%给予补贴，最高补贴1.6万元；购买符合标准的燃油乘用车的，按交易发票金额的7%给予补贴，最高补贴1.5万元。

业内专家分析认为，汽车以旧换新政策的深入实施，不仅有效拉动了汽车消费市场的快速增长，更促进了汽车产业结构的优化升级，为实现碳中和目标、提升城市交通效率提供了有力支撑。

“这一轮以旧换新政策，从消费端入手，促进了产业链上下游的协同创新，加速了行业的绿色化、智能化转型。”业内专家认为，政策的持续优化与细化，有利于实现惠及民生、提升生活品质的目标。

国家发展改革委相关负责人表示，“两新”政策在供需两端协同发力，既支持企业通过更新设备提升产品竞争力，又鼓励居民通过以旧换新增加消费，进而带动企业投资扩产，形成投资与消费的良性循环。

(责编：王连香、吕骞)

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