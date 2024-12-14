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11月金融数据：个人房贷企稳 金融总量增长

2024年12月14日09:00 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者黄盛）中国人民银行（以下简称“央行”）最新发布的金融统计数据显示，11月末，社会融资规模存量405.60万亿元，同比增长7.8%；广义货币（M2）余额311.96万亿元，同比增长7.1%；11月份，人民币各项贷款余额254.68万亿元，同比增长7.7%。

业内人士表示，当前个人房贷企稳回升，金融数据总体平稳，保持了较强的实体经济支持力度。未来有效信贷需求将逐步释放，特别是随着一揽子增量政策的密集出台与有效实施，社会预期和市场信心正在逐步回升，市场有效融资需求将进一步改善，金融资源将更多流向重大战略、重点领域和薄弱环节，金融支持实体经济高质量发展将更加有力有效。

个人房贷企稳回升

11月份新发放企业贷款(本外币)加权平均利率为3.45%，比上月低2个基点，比上年同期低36个基点；新发放个人住房贷款（本外币）利率为3.08%，比上月低7个基点，比上年同期低92个基点，均处于历史低位。

在此背景下，近期个人贷款有所企稳。央行数据显示，分部门看，住户贷款增加2.37万亿元，其中，短期贷款增加4144亿元，中长期贷款增加1.95万亿元。

“住户贷款增速近期已在上升，主要是个人房贷企稳回升。”业内人士表示，随着稳定房地产市场的一揽子增量政策逐步落地显效，个人房贷提前还款现象明显减少。

央行数据显示，今年10月个人房贷发放量超过4000亿元，提前还款金额减少，提前还款额占个人住房贷款余额的比重明显低于8月政策出台前。房地产市场也呈现积极变化，市场交易边际改善，11月30个大中城市商品房成交面积同比增速近一年半以来首次转正，12月以来成交依旧相对活跃，与金融数据改善相互印证，体现出房地产市场和居民信心的进一步恢复。

中国民生银行首席经济学家温彬介绍说，我国住户中长期贷款以个人住房按揭贷款为主，随着房地产金融政策落地见效，个人房贷提前还贷现象明显减少，个人房贷将持续企稳回升。近期商品房成交数据和金融数据改善相互印证，房地产市场和居民信心进一步增强。

信贷结构持续优化

近年来，随着我国经济结构转型升级，信贷结构持续优化。如今，信贷资源更多流向国民经济重点领域和薄弱环节。

央行数据显示，11月末，制造业中长期贷款余额13.87万亿元，同比增长12.8%；“专精特新”企业贷款余额为4.25万亿元，同比增长13.2%；普惠小微贷款余额为32.21万亿元，同比增长14.3%。以上贷款增速均高于同期各项贷款增速。

值得关注的还有，前11月票据融资增加1.12万亿元，其中11月票据融资新增1200亿元。

“票据融资是金融支持实体经济的重要渠道之一。”业内人士认为，11月票据融资新增是在有效信贷需求不足的大背景下，一定程度上发挥了稳信贷、稳总量的作用。

上述业内人士进一步表示，从融资功能看，相对于一般性贷款，票据融资具有成本低、流动性高、操作便利等优势，是企业尤其是中小微企业融资的重要渠道。总的来看，票据的支付和融资功能相互促进、良性循环，大型企业可合理通过票据支付上下游中小微企业账款，有效提升其支付意愿。同时，中小微企业也可向银行进行票据贴现融资，缓解流动性压力。

 进一步疏通货币政策传导

2025年，我国货币政策从“稳健”转向“适度宽松”，意味着货币政策将保持对实体经济较大的支持力度。

东方金诚首席分析师王青向记者表示，货币政策基调转向过程中，金融体系对实体经济的支持将体现为“量增、价降”，年底前银行将加大对实体经济的新发放贷款规模，12月楼市延续回暖也会继续推高居民中长期贷款和M1增速。

“央行将实施好适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕。”央行货币政策司司长邹澜12月13日表示，将在价格上持续发力，在总量上继续施力，在结构上聚焦用力，进一步疏通货币政策传导，防范资金空转，兼顾支持实体经济增长和银行稳健经营的平衡，推动经济持续回升向好。

(责编：王连香、吕骞)
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