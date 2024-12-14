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今年中国游戏市场收入超3257亿元创新高

2024年12月14日09:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：今年中国游戏市场收入超3257亿元创新高

　　中新社北京12月13日电 13日发布的《2024年中国游戏产业报告》(下称“报告”)显示，今年，中国国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元人民币，同比增长7.53%，再创新高。游戏用户规模6.74亿人，同比增长0.94%，为历史新高点。

　　当天，2024年度中国游戏产业年会大会在北京举办。中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君在会上发布报告。

　　针对今年国内游戏市场收入与用户规模同步增长并再创新高，张毅君分析称：一是游戏新品数量有所增加，且出现爆款大作；二是多款长青产品运营平稳；三是小游戏表现抢眼，增长势头强劲；四是多端发行与云游戏使用户消费更为便利。

　　张毅君表示，今年，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%，其规模已连续五年超千亿元人民币，并再创新高。面对全球游戏市场增速放缓、竞争日趋激烈的国际环境，国内游戏企业积极应对，表现依然出色。

　　张毅君说，今年，中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入地区分布中，美国占比31.06%，日本占比17.32%，韩国占比8.89%，三国依然是主要海外目标市场，合计占比57.27%。

　　张毅君提到，今年，中国游戏产业在遵规自律、精品化打造、科技创新以及文化建设等方面持续发展，未来预计呈现海内外市场相互渗透、彼此影响的基本格局；全球化布局在产品出海基础上，将转向产业链各环节全方位拓展，尤其带动文化“走出去”的步伐将更加坚定有力。（记者 陈杭）

(责编：王连香、杨迪)
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