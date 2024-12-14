原标题：陕西省林下经济示范基地总数达148个

中新网西安12月14日电 记者13日从中共陕西省委宣传部、陕西省人民政府新闻办公室举办的新闻发布会获悉，该省林下经济示范基地总数达148个，林业产业规模化、集约化、标准化快速发展，全省林业产业总产值超1700亿元。

今年以来，陕西省林业系统聚焦守好黄河流域、秦岭区域和南水北调中线工程水源涵养区“三大屏障”，打好污染防治和“三北”工程两场攻坚战，走好绿色低碳转型发展“新路子”，全面推动全省林草事业高质量发展。

一年来，陕西把谋划实施重大项目作为推动该省林草建设高质量发展的重要“载体”，以“提高林业高质量项目争取率和计划投资完成率”为抓手，按照“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”总体要求，累计谋划储备生态保护修复、生态资源管护等各类林业项目2001个、较2023年增长23%，落地实施项目1145个、较2023年增长14.16%，争取中央和省级林业投资首次突破90亿大关、达94.45亿元，较2023年增幅达18%。截至目前，全省已开工项目1110个、开工率达到96.94%，完成投资55.38亿元，1.3亿亩的天然林和公益林得到有效保护，254万亩退化林、中幼林和低质低效林得到提质增效，244万亩国土绿化空间得到绿化美化，17个国家级自然保护区的管理能力和水平得到有效提升，特色经济林、林下养殖、藤编等林业产业得到迅速发展，有力推动全省黄河流域生态环境质量持续改善，秦岭区域生态安全屏障更加牢固，林业产业发展活力和效益全面提升。

多年来，陕西以建设高质量、高标准“示范基地”为抓手，全面推进森林“四库”建设。2022年，在全国率先启动实施“百万亩绿色碳库”试点示范项目，累计实施“百万亩绿色碳库”项目36个，建立林草碳库试点示范基地36个、36.86万亩，设立碳汇计量监测样地88组176个，为该省林业碳汇可监测、可核算、可交易提供了重要的数据支撑。

今年以来，陕西大力推进特色经济林标准化示范园建设、林下经济示范基地建设，累计实施林业产业发展项目102个，提升改造核桃、大枣、花椒等特色经济林75万亩，油茶新增改造面积10.65万亩，认定培育省级林业龙头企业5家。

下一步，陕西将聚焦林业改革、数字治理、队伍建设、林业可持续发展等关键领域，坚持项目带动战略，深化行政审批制度改革、高效做好林草要素保障，统筹推进“扩绿、兴绿、护绿”。（阿琳娜 肖文瑞）

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经