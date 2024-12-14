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固态电池产业化需循序渐进

2024年12月14日10:00 | 来源：证券日报
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原标题：固态电池产业化需循序渐进

作为下一代电池技术竞争的关键制高点，全固态电池相较液态电池具备颠覆性的技术潜力。我国相关产业是否能够顺利闯过固态电池技术和量产关口，是稳固汽车强国、全球领先地位的关键一战。

目前，全固态电池发展受阻的根本原因是对复杂体系的动态演化过程认识有限，缺少有效的电化学与力学行为的表征与调控手段。总体来说，美国在基础研究方面领先；日本、韩国研发起步早，在关键材料上积累了大量的基础、核心专利；我国则胜在是电池生产的第一大国，产业链完备，落地场景广阔。

中国电池研发的优势，更多在于产业而非基础科学。在技术研发应用过程中，基础科学占有智力优势，而产业占有财力优势。对此，笔者认为，如果想要在比拼中拿到好名次，扬长补短、循序渐进就是聪明且高效的打法。建议从提升基础研究、放大生产验证、借助人工智能三方面，抢先握住全固态电池之匙。

第一，扎实提升基础研究水平，遵循“慢就是快”原则。理论研究欲速则不达，坚信循序渐进就是最快的速度，先重点解决电解质问题，再逐个攻克负极和正极难题。前期固态电池能量密度可能没有想象中高，但是可以提高电池安全性、简化热管理，最终目标是在2030年实现固态电池的大规模产业化。

第二，放大生产验证，坚信“下苦功得真功”。在解决全固态电池基础理论后，便需要以推行放大生产验证为目标进行攻关。生产验证过程中，研发人员的创造性、实验设备的先进性、研究范式的全面性，都可能影响实现关键技术突破的时间，但科学验证阶段最难攻坚。相比电池业大多数公司只是投入数十名工程师，只为维持对前沿技术的感知，方便日后通过模仿快速跟进而言，需要行业“扛鼎者”敢于探索，勇于付出，逐步解决电解质，复合负极、复合正极等技术难题。

第三，借助人工智能，改变材料研发范式。高比能量全固态电池开发难度是非常大的。单靠传统试错型筛选方法，会耗费大量的人工。现在通过人工智能和高通量运算，可实现全过程的自动材料设计，包括自动化的实验、表征、仿真、制备，实现全流程智能化，可以大幅缩短研发周期，打造新型电池“最佳配方”。可以说，全固态电池研发周期长短将与何时引入人工智能，以及能否得当使用息息相关。（龚梦泽）

(责编：王连香、杨迪)
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