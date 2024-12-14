人民网记者 杜燕飞

当前，全国大范围降雪降温天气接连出现，季节性用能高峰已经到来。作为我国能源供应的“压舱石”，我国煤炭主产区释放优质煤炭产能，全力保障电煤供应，确保百姓温暖过冬。

在山西朔州的东露天矿，80多台采掘、运输设备运转不停，11月以来，该矿单日最高原煤产量超12万吨，目前平均每天有7列火车往外运煤，外运量占7成；在内蒙古鄂尔多斯的补连塔煤矿，巨大的采煤机在轰鸣声中缓缓移动，煤炭从煤壁上整齐地剥离，如流水般从工作面涌出，源源不断地输送至地面……

中国煤炭工业协会数据显示，进入供暖季以来，各主要产煤省份在确保煤矿安全生产的前提下，今年10月份日均产量达到1328万吨，今年前10个月，全国规模以上原煤产量38.9亿吨，同比增长1.2%，产量创历史同期最高水平，为今冬明春煤炭保供工作奠定了基础。

煤炭产量提升，运量也要跟上。作为我国西煤东运、北煤南运的重要枢纽港口，截至12月6日，黄骅港年煤炭下水量已达20004万吨，同比增长2.1%，比去年提前7天破2亿吨大关，连续五年煤炭下水量破2亿吨。

自11月15日我国北方地区全面启动供暖工作以来，铁路部门加大运力投放，保障供暖用煤运输。国铁集团数据显示，自11月以来，国家铁路煤炭日均装车87598车，同比增长3.2%。

煤炭稳产稳供，电厂供热“口粮”有保障。凌晨时分，一列装满3300吨原煤的列车，驶向大唐山西公司，检查、引导、入站、卸煤……

“我们及时掌握煤源、运输能力变化，加强燃料调运精细化管理，科学确定采购节奏和库存控制目标，确保满足电力、热力供应需求，以充足、稳定的库存，确保电力供应。”该公司相关部门负责人表示。

中国煤炭工业协会党委委员张宏日前在2025年度全国煤炭交易会上表示，我国加力推出一揽子增量政策，拉动煤炭消费需求增加，稳产保供还需未雨绸缪。煤炭企业要落实煤炭保供责任，推动煤炭产业链供应链协同发展，确保全国煤炭安全稳定供应。

值得一提的是，当前，随着云计算、物联网、大数据的发展，煤炭行业加快数字化转型，稳步推进煤矿智能化建设，助力煤炭行业加大能源保供。

魏家峁露天煤矿利用智能驾驶系统有序进行煤炭装车作业。受访者供图

在华能魏家峁煤电公司调度指挥中心，监控大屏上清晰显示着项目现场、工业广场、检修区、维修系统等信息，这是由300余个摄像头对厂区全方位、无死角监控传回的实时信息。

“我们利用云计算、物联网、大数据等新技术，构建了集生产、调度、设备管理、储装运等为一体的智慧煤矿综合管控平台，打破‘数据壁垒’‘信息孤岛’，提升露天矿设计、规划、生产和管理等全环节的智能化协调管控水平。”该公司露天煤矿智能化建设办公室成员张永贵表示，综合管控平台的建设，贯穿各工艺环节，将20多个智能化项目“织线成网”，最终形成一套有机融合、有效协同的煤矿生产链条，提高生产效率，保证生产安全，助力能源保供。

与此同时，加大煤炭保供也离不开全国统一煤炭市场的建设，其中，数字化发挥了重要作用。

“我们依托‘煤电化路港行’一体化产业链优势，打造了‘国能e商’平台。该平台通过数字化手段，实现了合同签订、交易管理、履约管控等全流程线上化，实现了大宗煤炭交易‘一键直达’。”国家能源集团电子商务有限公司董事长张延生说，今年以来，该平台已实现超6亿吨煤炭长协履约在线管控，提高业务办理效率60%以上，实现了“让数据多跑路，让用户少跑腿”。

“要发挥数字经济高创新性、强渗透性、广覆盖性特点，推动煤炭产业数字化改造向全产业链纵深推进，助力煤炭行业提升资源配置效率、优化供应链管理体系、实现更加智能化敏捷化的市场感知，赋能煤炭产业可持续健康发展。”中国煤炭运销协会理事长刘志江说。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经