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2024消费责任对话活动在杭州举办

2024年12月14日13:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，2024消费责任对话活动在浙江省杭州市举办。

会上，中国消费者协会秘书长王振宇表示，产品和服务的质量关乎消费意愿，是消费者敢消费、愿消费、畅享品质消费的重要基础。在此背景下，企业把牢质量关和安全关，不越法律红线，亟须摒弃“快钱”思维，忠于品质发展。中消协也将与各地消协组织持续加大事前消费教育引导、事中监督和事后消费维权工作力度，依法履行消费维权公益性职责，推动消费品和相关服务向高品质迈进。

浙江省市场监督管理局党委副书记、副局长、省消保委执行副主任方文军表示，今年以来，浙江省各级消保委组织围绕“激发消费活力”年主题，以“打造消费环境最优省”为总目标，组织开展了“消保助力消费”系列活动，全力提振消费信心，服务浙江省经济发展。在惠民生促消费的同时，浙江省消保委聚焦文娱消费，组织开展了第三方抢票软件、知识付费、音视频网站等系列消费体察，为不断提高消费者获得感付出实际行动。

杭州市市场监督管理局党委书记、局长麻承荣表示，在浙江省消费者权益保护委员会的大力支持和指导下，杭州市积极培育消费新业态，筑牢预付式消费新防线，树立放心消费新标杆。其中，通过开展以旧换新等活动打造一流的消费和营商环境，杭州市已连续五年名列百城消费者满意度测评前三名。

促进服务消费的高质量发展受到社会各方关注。北京工商大学贸易经济系主任李丽表示，当前，我国人均GDP已进入服务消费增长快速发展的阶段，消费规模稳步提升和消费结构稳步升级，服务消费已成为拉动消费增长的主动力，成为经济增长的新亮点。探讨解决消费领域中消费纠纷的途径与机制尤为重要。李丽表示，充分发挥消协组织的消费者权益保护作用，完善第三方评估，加强跨境消费保护等，不断完善消费者权益保护机制，同时通过信息公开和透明定价促进服务消费透明化，是全面提高服务质量的有益尝试。

夯实消费者权益服务机制离不开消费维权机制的完善，湖北省黄冈市市场监督管理局副局长陈兴旺表示，通过抓牢政府主导，加强行业自律，鼓励社会参与，不断普及消费维权知识，增强消费者法律意识及提升维权能力。市场监管部门应深入推进在线纠纷解决机制，充分发挥“中消协智慧315”平台作用，打好调解、监管、执法“组合拳”。

《中国消费者》杂志社书记刘福林表示，进入新时代以来，高质量发展已经成为经济社会发展的主旋律，在数字化、智慧化推动下的高品质服务创新发展，成为企业永葆生机的有效保障。

(责编：王连香、吕骞)
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