原标题：交通银行举办上海金融科技国际论坛“数智驱动、开放共赢：金融科技赋能金融高质量发展”平行论坛

12月13日，由交通银行主办的第六届上海金融科技国际论坛“数智驱动、开放共赢：金融科技赋能金融高质量发展”平行论坛成功举行。交通银行党委委员、副行长钱斌出席论坛并致辞。

来自金融监管机构、高校、金融机构及科技企业等各界的嘉宾齐聚一堂，围绕人工智能与数据要素的深度融合，聚焦人工智能大模型在金融行业的应用示范，共同深入探讨金融科技的发展动态、实践机遇，为金融科技的未来发展提供明晰的方向和策略建议，推动金融科技赋能金融高质量发展。

钱斌表示，交通银行积极践行创新驱动发展战略，通过科技创新提升金融为民、服务实体的质效，推动数字金融高质量发展。一方面，在发展人工智能的过程中，高度重视数据要素的价值挖掘。另一方面，强化人工智能技术研究，积极拥抱大模型。钱斌在致辞最后提出了三点建议，一是产研融合、创新共赢，建设数智融合金融应用产业生态，提升技术成果转化效能。二是夯实底座、创新发展，盘活数据资源，释放数据要素乘数效应。三是科技向善、守正创新，关注人工智能安全伦理，建设可信、公平的人工智能金融应用。

在主旨演讲环节，多位嘉宾分别从各自专业角度阐述了金融科技赋能金融高质量发展之道。

中国工程院院士、复旦大学金融科技研究院院长、计算机科学技术学院教授柴洪峰认为，在数智金融安全体系中，金融业可以基于自证他证协同机制，通过物理不可克隆功能技术与快速在线身份认证技术的协同应用，夯实数智金融底座安全。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏全景式阐述了数据要素市场实践、供给形势、技术框架、产业现状及未来发展趋势,特别聚焦近期业界热点探讨了金融业数据发展的关键问题。

商汤科技副总裁兼金融事业部总经理钱浅莹阐述了商汤科技前沿性地布局算力大装置，在生成式大模型的人工智能之路上不断探索，并规模化提供高效低成本的AI基础算力能力，赋能金融产业智能化变革。

香港中文大学教授、系统工程与工程管理学系副主任程鸿认为，通用人工智能正引领着科学和工业的革新，但处理复杂的图数据仍面临挑战，需研究打造通用的图学习模型，利用预训练和提示学习等先进AI 算法，实现跨域跨任务的迁移学习。

百度智能云AI与大模型平台总经理忻舟分享了百度智能云依托先进的文心大模型，与多家头部金融机构合作，积累用技术提供场景价值的实践经验，凝炼出一套完整的金融智能体落地建设路径。

在发布仪式环节，交通银行网络金融部总经理、金融科技创新研究院院长李肇宁，北京顶象技术有限公司联合创始人史博，北京瑞莱智慧科技有限公司联合创始人刘荔园，共同发布了由上述三家企业联合编写的《金融AIGC音视频反欺诈白皮书》，通过详实的数据、典型的案例和前瞻性的技术分析，系统介绍AIGC带来的欺诈风险，深入剖析金融机构面临的AIGC音视频风险挑战，并提出AIGC音视频反欺诈方案、技术实现路径及相关倡议，以期为金融机构提升AIGC欺诈识别和防范能力提供有益参考。

在圆桌讨论环节，来自企业、院校和金融机构的嘉宾围绕数据要素价值释放与治理、算法赋能与协同创新和新技术应用的风险防范与治理等热点话题展开了深入而精彩的讨论，激发了思维的火花，碰撞出诸多前瞻性的新颖见解。

通过本次论坛嘉宾的分享和交流，各方凝聚了金融科技赋能金融高质量发展的共识。下一步，交通银行将始终坚持金融工作的政治性、人民性，以数智化建设为契机，主动拥抱数字经济时代下开放共赢的新趋势，通过科技创新不断提升金融服务质量与效率，助力推进中国式现代化建设。

(责编：董童、李源)

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