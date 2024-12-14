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我国沙漠线路最长的750千伏输变电工程投运

2024年12月14日15:56 | 来源：新华网
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12月14日12时55分，随着国网新疆电力若羌变电站两台750千伏主变压器完成全压冲击试验，我国沙漠线路路径最长的750千伏输变电工程——新疆巴州-铁干里克-若羌750千伏输变电工程正式投运。工程投运后，新疆巴州新能源通道容量将增加170万千瓦。

据了解，工程有近400千米线路需要在我国面积最大的沙漠——塔克拉玛干沙漠架设。沙漠流动性大、风力强，导致沙漠铁塔基础开挖成型率较低，工程施工也面临气候干燥、混凝土养护难等诸多问题。

“我们采用垒沙袋、挡沙板等办法预防基础开挖过程出现的各类问题，并提出快速开挖、快速准备、快速浇筑的‘三快’施工方法，大大节省了沙漠地区施工时间。”国网新疆电力有限公司建设分公司项目经理李俊说，为保证沙漠地区的混凝土养护质量，确保工程平稳运行，建设者们利用特制的“点滴”装置向铁塔基础淋水，在基础表面缠绕覆盖混凝土养护膜，节约水资源的同时提高保温保湿效果。

此外，工程有176.9千米线路穿越博斯腾湖景区、台特玛湖及胡杨林。“为保护线路经过地的生态环境，我们采取优化路径、增加塔高、调节档距、减少湖区塔数及搭建作业平台等方式确保电网与生态和谐相处。”李俊说。

位于新疆南部地区的巴州-铁干里克-若羌750千伏输变电工程起自巴州750千伏变电站，止于若羌750千伏变电站。工程于2023年3月25日开工建设，累计新建750千伏线路880千米、铁塔1873基，历经21个月建成投运。此项工程是新疆环塔里木盆地750千伏输变电工程的重要组成部分，工程后期将与若羌至且末、且末至民丰等750千伏输变电工程相连接，形成环塔里木750千伏大环网，为塔里木盆地能源资源开发提供网架支撑。

据介绍，新疆环塔里木盆地750千伏输变电工程是国家“十四五”电力发展规划的重点工程，将进一步优化新疆南部地区主网架，大幅提升南疆光伏等新能源汇集送出能力，形成“北接南延西连东送”的750千伏枢纽型骨干电网格局，为后期有效提升疆电外送能力奠定基础。（记者 苟立锋）

(责编：王静、白宇)
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