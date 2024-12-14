新华社哈尔滨12月14日电（记者孙晓宇）国家统计局最新公布数据显示，2024年，黑龙江省粮食总产量达到1600.34亿斤。

黑龙江省农业农村厅副厅长王杕介绍，今年黑龙江省粮食生产实现“二十一连丰”，粮食总产量首次突破1600亿斤，连续7年总产稳定在1500亿斤以上，连续15年位居全国第一。

黑龙江通过高质量备耕、高标准春种、精细化田管、高效率秋收，以及全过程防灾减灾，筑牢国家粮食安全“压舱石”。“虽然前期遭遇了低温寡照的不利天气，但通过应用水肥一体化、大垄密植技术，玉米亩产达到2000斤以上。”肇源县和平乡华原村党支部书记刘宏伟说。

“我们指导农民采用大垄密植技术，垄上种植两行玉米，提高了种植密度，从而增加了产量和效益。”肇源县农业技术推广中心高级农艺师张弘弼说，他们还指导农民根据玉米各生长时期的需肥特点配比肥料，通过滴灌系统定点、定时、定量进行灌溉，可增产30%左右。

为发挥良法对于增产的关键作用，黑龙江省农业农村厅制定2024年农作物栽培技术模式汇编，在全省适宜区集中连片、系统推广大豆生产优质高效栽培技术等70余项，推广大垄密植技术5126万亩、水肥一体化技术212万亩，分别增加1606万亩和163万亩。

在五常市民乐朝鲜族乡红扬有机种植农民专业合作社，稻米加工车间内机械轰鸣，正在加工今年新季稻米。

“我们种植了1.3万亩水稻，为100余户社员提供种植技术指导以及种子、有机肥等投入品。”合作社理事长于殿红说，合作社通过农资统购、大米统销等方式提升了抗风险能力。

近年来，黑龙江省大力实施新型农业经营主体提升行动，全省在市场监管部门注册农民合作社达8.4万个，在全国家庭农场名录系统注册家庭农场数达16万个。

与此同时，黑龙江省坚持新建与改造提升同步，累计建成高标准农田超过1.2亿亩，粮食安全根基持续夯实。

(责编：王静、白宇)

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