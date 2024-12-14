新华社北京12月14日电（记者黄一宸、刘艺）第四届“天宫画展”14日在中国空间站、北京、澳门同步开展。神舟十九号航天员乘组进行在轨展示并视频祝福，神舟十七号航天员乘组在北京现场与青少年交流互动。

这是我国首次采用天地同步的方式举办画展。

画展以“我爱我的祖国”为主题，自7月上旬启动征集以来共收到全国青少年近2万幅报名作品，其中75幅画作于11月中旬随天舟八号货运飞船进入中国空间站。

“天宫画展上新啦！”正在中国空间站“出差”的3名神十九航天员在轨展示了这些画作，并发来视频。14日下午，故宫博物院午门东北崇楼展厅内，神十七乘组和青少年代表共同观看视频，一幅幅生动反映爱国奉献、青春梦想、使命担当等内容的画作在展厅两侧同步展出。

神十七乘组指令长汤洪波在现场对青少年们说：“对历史最好的传承，就是创造新的历史。”

“这里有遨游太空的中国空间站、护佑中华的航空母舰，这里有故宫、天坛……”在澳门科学馆活动现场，来自澳门濠江中学附属英才学校的“小画家”向观众介绍了自己的作品《祝福祖国》。恰逢澳门回归祖国25周年，神十九乘组从太空发来祝福，祝伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安，祝澳门的明天更加美好。

据了解，由故宫博物院与中国航天基金会等单位联合开展的“从故宫到天宫”航天科普文化活动，当日与“天宫画展”同址启动，两项活动将持续面向公众开放参观至2025年1月6日。

(责编：赵光霞、白宇)

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