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中国粮食安全“压舱石”省份实现“二十一连丰” 粮食产量首次突破1600亿斤

2024年12月14日20:36 | 来源：新华网
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新华社哈尔滨12月14日电（记者孙晓宇）国家统计局最新公布数据显示，2024年，黑龙江省粮食总产量达到1600.34亿斤。

黑龙江省农业农村厅副厅长王杕介绍，今年黑龙江省粮食生产实现“二十一连丰”，粮食总产量首次突破1600亿斤，连续7年总产稳定在1500亿斤以上，连续15年位居全国第一。

收割机在黑龙江省北安市一处农田作业（10月10日摄）。新华社发

收割机在黑龙江省北安市一处农田作业（10月10日摄）。新华社发

“今年我们合作社的1.2万亩水稻取得了丰收，平均亩产超1200斤。”桦川县玉成现代农机专业合作社理事长李玉成兴奋地说，这得益于合作社连续三年开展的格田改造，使得有效种植面积增加，方便了大型农机的使用。

这只是黑龙江高标准农田建设的一个缩影，全省已累计建成高标准农田超过1.2亿亩，为粮食稳产高产提供了有力支撑。

黑龙江多举措保护黑土地。今年秋收时节，在宾县树君谷物专业合作社的农田里，收割后紧接着进行整地作业。“今年种了8000多亩地，玉米亩产最高达到2200多斤，比去年提高20%。”合作社理事长田树君说，“秋整地”是增产的秘诀之一。

黑龙江省财政每年安排3亿元种业创新发展资金，支持种业振兴发展。今年以来，全省共审定推广主要农作物新品种1710个，年生产农作物良种28亿斤。

俯瞰黑龙江省哈尔滨市一处稻田（10月2日摄，无人机照片）。新华社记者 孙晓宇 摄

俯瞰黑龙江省哈尔滨市一处稻田（10月2日摄，无人机照片）。新华社记者 孙晓宇 摄

在黑龙江省农业科学院大豆研究所的实验室内，科研人员正忙着鉴定田间收集的育种材料。“我们要对大豆植株各个生长阶段的表现进行鉴定分析，逐一记录。这就像成绩单一样，决定这个育种材料能否成为品种。”大豆研究所育种研究室主任刘鑫磊说。

黑龙江省不断提升农机装备水平，高效助力作物耕种管收四个环节。黑龙江省农作物耕种收综合机械化率达99.07%，稳居全国首位。同时，这个省还推广了水肥一体化、大垄密植等先进农业技术，有效提高了作物单产。

“中国不断提升粮食综合生产能力，以确保粮食及重要农产品的稳定与安全供给。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥说，再获丰收对于维护国家粮食安全意义深远，可确保关键农产品的自给自足率保持在合理水平，有效抵御国际粮食市场波动。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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