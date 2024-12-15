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北京出台方案提出16个方面举措

有效降低全社会物流成本

2024年12月15日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月14日电 （记者王昊男）近日，北京印发《北京市有效降低全社会物流成本实施方案》，围绕提升货物运输能力、完善物流基础设施网络、改进城市配送服务、强化企业服务和管理、促进创新驱动发展等5个重点领域，提出16个方面举措。

　　根据《方案》，北京将大力发展航空货运，积极拓展国际航线，不断完善“全货机+客机腹舱”航空网络布局；提升公路货运通行效率，加强货运车辆信息互联共享；增强铁路物流服务能力，务实推动铁路专用线进园区；积极推进多式联运，打通多式联运堵点卡点。

　　《方案》提出，将推动先进制造业与现代物流业融合创新发展，保障汽车、集成电路、生物医药、智能装备等先进制造业物流服务需求。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月15日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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