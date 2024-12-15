本报北京12月14日电 （记者刘诗瑶）12月14日，第四届“天宫画展”在中国空间站、北京、澳门三地同步开展，神舟十九号航天员乘组进行了在轨展示和介绍。本届画展主题为“我爱我的祖国”，一幅幅青少年绘画作品生动反映爱国奉献、青春梦想、使命担当等内容。

本届画展除了在中国空间站展出外，还首次同步在故宫博物院、澳门科学馆举办地面画展，面向社会公众开放参观。这是我国首次采用天地同步的方式举办画展。

本届画展7月启动征集，近2万幅报名作品中的75幅参展画作11月中旬随天舟八号货运飞船进入中国空间站。

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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