新华社武汉12月14日电（记者乐文婉）14日上午，武汉天河机场年旅客吞吐量突破3000万人次大关。

据武汉天河机场有限责任公司党委副书记、总经理左小平介绍，武汉天河机场自1995年通航以来，分别于2009年、2016年突破年旅客吞吐量1000万人次、2000万人次大关。2023年6月，经中国民航局批复，武汉天河机场高峰小时容量标准由每小时42架次调整为55架次。

左小平说，近年来，武汉天河机场航空枢纽能级不断提升：一是T2航站楼的改造重启，这让武汉天河机场进入三航站楼运行时代，整体客运保障能力达到每年5000万人次；二是第三跑道工程的建设，明年初武汉天河机场第三跑道投用后，年旅客吞吐量将再次大幅提升。

据介绍，武汉天河机场已累计开通国内国际航线210余条，基本形成“洲际连通、亚太畅通、国内畅达”的航空运输网。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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