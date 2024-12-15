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三峡电站累计发电量超1.7万亿千瓦时

2024年12月15日08:24 | 来源：新华社
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新华社北京12月14日电（记者魏弘毅）三峡工程14日迎来开工建设30周年。水利部数据显示，三峡电站累计发电量超1.7万亿千瓦时，相当于节约标准煤5.5亿吨，减少二氧化碳排放14.9亿吨。

另据统计，三峡工程建库以来累计拦洪近70次，发挥显著综合效益，助力经济社会高质量发展。

三峡工程显著改善长江通航条件，累计过闸货运量超21亿吨，年均经济效益344亿元。工程累计为长江中下游调节补水2732天，补水总量超3600亿立方米，保障长江中下游人饮和灌溉用水安全。

三峡库区生态环境持续改善。库区新增污水日处理规模158万吨，干流水质稳定在Ⅱ类；重点片区林草覆盖面积增加447万亩，森林覆盖率超过50%，保土保水能力进一步增强；实施岸线环境综合整治687公里，消落区生态功能不断改善。

与此同时，库区地质安全得到保障。在地质灾害治理、塌岸防护、高切坡治理等举措的保障下，库区自2003年以来未发生蓄退水相关地质灾害造成的人员伤亡事故，中下游城乡供水和灌溉保障加强。

(责编：王震、陈键)
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