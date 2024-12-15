新华社长春12月14日电(记者褚晓亮 赵丹丹 王帆)在中国东北的哈尔滨、长春等城市，占地面积超100万平方米的“冰雪王国”正一天天“拔地而起”。

“冰雪王国”是如何建成的？记者带着疑问，自长春冰雪新天地取第一块冰起，就多次深入施工现场进行了蹲点采访，感受中国东北冰雪经济活力满满、创意无限。

冰雪之中崛起“超级工程”

虽然已是冬日，长春冰雪新天地却迎来了一年中最“火热”的季节。

园区内，吊车、叉车、铲车、卡车往来穿行，机械声、电锯声不绝于耳，脚手架、安全网一应俱全，记者仿佛走进了一个大型基建工地，一派忙碌景象。

随着一声“开冰喽！”存冰仓库大门开启，带着上一年冰雪记忆的8万立方米存冰完好如初。早已准备就绪的叉车把一块块大“冰糖”装入卡车，源源不断运往占地156万平方米的施工现场，5000余名冰建工人和近千台机械作业设备立即投入建设，灯火通明，昼夜不停。

“建大型冰建筑就像盖房子”，很多人这样对记者形容。

冰为砖、水为泥、灯为饰，打基础、做钢架、砌冰墙。一层层脚手架随着冰建筑慢慢升高，工人们手拿铲子、锉子，将每一块冰打磨得光滑透亮，五颜六色的灯饰嵌入事先开凿的冰槽内，为透明的大冰块注入斑斓的色彩。

“盖房子我们可是专业的！”正在切冰的王师傅停下活计，他告诉记者，自己其实是一名建筑工人，已经跟着吉林省建设集团有限公司干了20多年。往年，一到冬天就没活干了，收入自然也少了。最近几年，集团利用得天独厚的优势条件，投资建设了长春冰雪新天地，连工人带设备，原班人马齐上阵。

开园之后，王师傅和他的工友们将摇身变成园区的工作人员，接待和服务全世界各地的游客。“每晚看着自己亲手制作的冰雪城堡亮起来，心里特别自豪。”王师傅说。

记者几次前往冰雪新天地现场，都感慨“一天一个样”。仅仅不到20天时间，原本的一片空地上，拔节“长”出了200余座冰雪雕塑景观、67万平方米的冰雪娱乐空间、520米长的冰滑梯、1314米长的雪漂流……

冰雪之中融汇创造活力

“一、二、三，嘿！一、二、三，嘿！”

在距离长春冰雪新天地不远的一处水库内，喊着整齐划一的采冰号子，采冰工人一镩子重重砸向冰冻的水面，飞溅起冰花无数。开槽、镩冰、捞冰、装运……工人们忙得热火朝天。

“12月初的冰只有20多厘米，还比较薄，现采现用最快也要12月底才能开门迎客，如果碰上暖冬，时间还要延后。”长春冰雪新天地总经理任鹏说，而经过短短两个多月，天气一暖，美丽的冰雪城堡就要被全部推倒，以防冰块掉落伤人，不少游客慕名而来却吃了闭门羹。

如何能延长冰雪乐园开放时间呢？大家想出了“古法”存冰的办法。

在园区一角，工人挖了一座长120米宽80米的半地下仓库，在冬季最冷的几天沿河取冰，再码放整齐密封在库内，就形成了一座天然冰窖，不耗一度电。第二年天一冷，就可以利用存冰提早开工，前后节省了近半个月时间。

通过不断摸索，工人们还发现，以往被当作废料扔掉的碎冰也有利用价值。完整的冰用于建筑外立面，而小碎冰与水混合，就是最完美的“混凝土”，不仅能让冰建筑更加稳固，而且十分环保。

在园区入口处，一处10余层“雪方”堆叠的巨大雪垛十分壮观。这是园区的主雪雕，也是最受游客喜爱的“网红”项目“千米雪漂流”的入口。

“我们把雪雕顶端挖出了一条雪道，利用坡度和转弯模仿水中漂流打造了一条‘雪漂流’，让雪雕不仅能看，更能玩。”园区总设计师于佳说。

在今年，长春冰雪新天地又开动脑筋，用锅炉和水泵模仿松花江雾凇的成因打造出雾凇体验区，让南方游客尽可能多地体验东北特色，不虚此行。

火热的施工现场，无穷的创造活力。在冰建筑“赛道”，大家一边摸索、一边实践，在冰天雪地中迸发出无穷的创造力。一年又一年，冰建筑整体设计更壮观、造型更精美、颜色更时尚，建设的速度越来越快，设施服务也更加完善。

冰雪之中体验文化脉动

走在长春冰雪新天地园区内，一座雪雕吸引了记者的目光，高约15米的雪堆之上，长相俊美的白娘子和许仙真容初露，在白雪的映衬下更具“仙气”。

于佳告诉记者，2025年是农历蛇年，园内打造了“西湖印象区”，通过40余座冰雕雪塑展示出《白蛇传》中的“同船共渡”“水漫金山”等经典情节，用冰与雪的浪漫讲述着唯美的神话传说。

以文塑旅、以旅彰文。长春冰雪新天地作为新一代冰雪产业综合体，体现着文旅发展的新潮流。

自2019年首次亮相，长春冰雪新天地一直在捕捉传统文化元素。用千米雪雕展现华夏五千年历史文化、建“雪容融”巨型雕塑致敬2022年北京冬奥会和冬残奥会、让游客在玉兔奔月主塔送上新年美好祝愿、现场制作的大型冰龙雕塑祝福龙腾盛世……“传统文化让景区有了‘魂’。”吉林省建设集团董事长江礼成说。

园区内的潮流元素也不少。时下最热门的网络游戏“蛋仔”变成雪雕，憨态可掬地迎接游客的到来；山东广播电视台热播的闯关节目《快乐向前冲》，将挑战从水上搬到了雪上，全新的冰雪关卡让人听着就感觉刺激；打雪仗大赛、单腿驴比赛、全国职工冰雪趣味运动会等丰富多彩的冰雪体育活动将一场连着一场；主舞台面积更大、内容更多，多台造雪机将延续“暴风雪派对”冰与火的激情。

“我们要让‘冰雪王国’不仅仅是个‘打卡宝地’，更是欢乐的海洋。”江礼成说，园区精心准备的300余项“冰雪+”主题活动将燃爆整个冬天。

再过几天，长春和哈尔滨两座“冰雪王国”即将开门迎客，令人叹为观止的此景背后，是东北黑土地上能工巧匠的勤劳与智慧。

(责编：王震、陈键)

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