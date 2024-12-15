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我国沙漠线路最长的750千伏输变电工程建成投运

总台记者 崔宁 索南
2024年12月15日08:50 | 来源：央视网
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12月14日12时55分，国网新疆电力若羌变电站两台750千伏主变压器顺利完成五次全压冲击试验后正式带电运行，标志着我国“十四五”期间单体投资规模最大的750千伏输变电工程建成投运，这也是我国沙漠线路路径最长的750千伏输变电工程。

新疆巴州—铁干里克—若羌750千伏输变电工程自新疆巴州750千伏变电站起，途经焉耆县、库尔勒市、铁门关市等地到达若羌750千伏变电站。动态投资46.13亿元，新建750千伏线路长度880公里、变电站两座、铁塔1873基。

作为我国沙漠线路路径最长的750千伏输变电工程，工程超过90%的线路都在塔克拉玛干沙漠南部，有近400公里线路从沙漠中穿过，还有近二百公里从博斯腾湖景区、台特玛湖湿地及大片胡杨林中穿过。建设人员增加1000多万元投资，通过优化路径、增加塔高、减少塔数及搭建作业平台等方式，确保工程与生态和谐共处。建设人员还在新疆巴州若羌县建成南疆首个750千伏GIS变电站，即气体绝缘变电站。

据了解，新疆巴州—铁干里克—若羌750千伏输变电工程投运后，将大幅提升南疆光伏等新能源汇集送出能力，满足全国单体最大的光伏新能源电厂并网条件，有力支撑新疆第三条交流、第四条直流外送通道的建设，推进新疆和青海大电网互联。工程后期还将与若羌至且末、且末至民丰等750千伏输变电工程相连接，形成环塔里木750千伏大环网，进一步优化新疆南部地区主网架，为塔里木盆地煤电油气风光储资源开发提供网架支撑。

截至12月14日，新疆电网共建成750千伏变电站30座，变电容量8750.4万千伏安，线路91条12037千米，形成“内供五环网、外送四通道”主网架格局。按照规划，“十四五”末，新疆电网将形成“内供七环网、外送五通道”的主网架格局，为新疆能源优势转换为经济优势提供强大动能。

(责编：王震、陈键)
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