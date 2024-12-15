本报北京12月14日电 记者姚亚奇从国家能源集团获悉，14日，国家能源集团新疆电力龙源新能源乌恰200兆瓦风电项目全容量并网发电。乌恰风电场坐落于我国最西端帕米尔高原上的新疆克州乌恰县境内，风机安装高度在海拔2800米至3300米之间，是我国西北地区目前投运的海拔最高的风电场。

项目总装机容量200兆瓦，共安装31台单机容量5兆瓦、7台单机容量6.5兆瓦风电机组，配套建设50兆瓦/200兆瓦时储能系统。项目全容量并网后，年发电量约5.4亿千瓦时，可满足当地30万户居民一年的用电需求。

该项目是新疆南部地区首个全容量并网发电的风电项目，为建设高海拔、低风速风电场积累了丰富的建设及运行维护经验，也为当地绿色低碳转型发展提供充足动能。

(责编：王震、陈键)

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