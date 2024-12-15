本报北京12月14日电（记者章文）第四届“天宫画展”14日在中国空间站、北京故宫博物院、澳门科学馆同步开展。这是我国首场采用天地同步方式举办的画展。

画展以“我爱我的祖国”为主题，自7月上旬启动征集后共收到近2万幅报名作品，最终有75幅作品11月中旬随天舟八号货运飞船进入中国空间站。

与往届不同的是，本届画展不仅在中国空间站展出，还首次在北京故宫博物院和澳门科学馆同步举办地面画展，面向社会公众开放参观。

在故宫博物院午门东北崇楼展厅内，神舟十七号航天员乘组与来自全国各地的青少年进行了交流互动。他们分享了飞天感悟、回顾了往届“天宫画展”的难忘瞬间，并勉励青少年逐梦星河、勇于追梦。

在澳门科学馆活动现场，观众观看了神舟十九号航天员乘组从太空发来的祝福视频。视频中，航天员们深情祝福伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安，祝澳门的明天更加美好。来自澳门濠江中学附属英才学校和培正中学的“小画家”们分别介绍了自己的作品《祝福祖国》和《未来天宫宇宙规划》，表达了对祖国的热爱和对未来的憧憬。

据了解，由故宫博物院与中国航天基金会等单位联合开展的“从故宫到天宫”航天科普文化活动与“天宫画展”同址启动。两项活动均将持续面向公众开放参观至2025年1月6日。

(责编：王震、陈键)

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