本报记者 宋喜群 冯 帆

“今年蔬菜的生长条件更好了，长得更‘漂亮’了。到下个月上市时一定能卖个好价钱！”在山东省临沂市兰山区清春蔬菜农民专业合作社的温室大棚内，合作社理事长杨清春指着长势喜人的辣椒、茄子、黄瓜等蔬菜，难掩喜悦。

蔬菜的生长条件发生了哪些变化？

农技推广研究员许传山介绍，今年合作社将大棚改造为“三温两防护”型温室大棚，不仅温度适中，湿度也很适宜。“‘三温’指的是日光温、地温和后墙储温。相较于普通大棚，‘三温两防护’型大棚顶部倾斜度适中，能够充分吸收阳光；底部下沉约80厘米，可充分利用地温；5米半的后墙全用泥土砌成，白天往里吸热、夜间往外散热，实现了‘三温’的充分利用和棚内温度平衡。”许传山说。

对于瓜果蔬菜种植，防菌防虫与保温保湿同样重要。“两防护”便是指大棚采取了设置防虫网和地面覆盖膜实现害虫防控和病菌抑制的措施。“这是我们2019年申请的专利。不用安装喷雾器、全方位防虫害，蔬菜能少得病。”许传山补充说。

合作社蔬菜种植成果喜人，离不开专家团队提供的技术支持，许传山正是前几年兰山区科协以山东省高层次人才、农技推广研究员的身份引进到合作社的。他带领合作社成员一步步改进大棚结构与种植技术，让合作社的年销售额突破了4000万元。

“从最初的6个大棚到如今连片而成的300多个大棚，从普通温室大棚到‘三温两防护’型温室大棚，是科技给了我们最大的底气！”杨清春谈及合作社这几年的发展感慨万千。

今年，临沂设施果蔬科技小院正式获批“中国农村专业技术协会科技小院”。科技小院以临沂大学与临沂清春蔬菜农民专业合作社为依托，由山东省科协、临沂市科协、临沂农技协和县区科协共同建设打造。一个小院里，设立了山东省院士工作站、农科驿站、临沂企业技术研发中心、高蛋白植物研究院等科研平台，拥有了教研室、土肥实验室及农产品农残检测室等配套设施设备。清春蔬菜农民专业合作社的发展，是山东用科技助力乡村振兴的缩影。

据了解，山东目前已成立省级科技志愿服务队45支、市（县）级科技志愿服务队198支，科技志愿服务供给精准度稳步提高。“未来，我们还将积极优化智库专家队伍结构，建立专业研究智库团队助力乡村振兴，让越来越多的农业技术专家人才深入基层一线。”山东省科协相关负责人说。

(责编：王震、陈键)

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