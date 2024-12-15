魏彦波 梁 倩 郑国鹏

近年来，山东商务职业学院着力培养精粮机设备操作、懂粮食储存工艺、会数字化运维管理、善人机协作、能改造创新的“新粮人”，为保障国家粮食安全和推动地方粮食经济高质量发展作出积极贡献。

坚持特色 深化改革 构建粮食人才培养体系

学校持续提升关键办学能力，深入实施“粮食特色、商务亮色、智造增色、数字底色”四大特色工程，推动学校教育高质量发展。通过赋能“智造增色”，围绕机械装备、智慧粮仓、信息技术等粮食全产业链相关领域，建设智能制造高水平专业群；高标准建设中德智能制造产业学院和师资培训基地，赋能粮食行业数字化转型升级。不断优化专业布局，新增人工智能技术应用等专业13个，建成国家级现代学徒制试点专业2个、骨干专业4个，省级高水平专业群3个、品牌专业群3个。着力推进教育教学改革，获国家级教学成果奖二等奖1项、省级教学成果奖10项。入选“十四五”职业教育国家级规划教材4部、省级规划教材3部。建设国家级专业教学资源库子项目9个、省级6个，国家级精品课程1门、省级27门。立项省级以上教改项目30项，为服务粮食行业奠定良好基础。

依托平台 赛练结合 提升粮食人才实践能力

学校以高质量发展为目标，对接山东先进制造业强省战略和山东省新旧动能转换重大工程，持续深化产教融合、校企合作，实施“岗课赛证”综合育人，推进“三教”改革，培养了大批创新型、发展型、复合型高水平技术技能人才，获“国家技能人才培育突出贡献单位”荣誉。在教育部首届全国大学生职业规划大赛中，就业赛道国家级大赛获奖位列全省高职院校第1名；在“挑战杯”等全省各类创新创业大赛中获奖22项，并首次获得“优胜杯”。在2024世界职业院校技能大赛中，“会计实务”“智慧金融”“水利工程BIM建模与应用”3个赛项获金奖。各类赛事从教学课堂到技能赛场，从理论学习到服务社会，有效帮助学生全面提升专业技能和职业素养。

搭建平台 科研创新 驱动“粮机装备”升级改造

学校以“全国粮食储备领域产教融合共同体”建设为契机，精心搭建“5+5科研创新平台”。该平台以数智设计中心等5个校级技术中心为依托，以智慧粮仓机器人山东省工程研究中心等5个省级工程中心为支撑，整合新一代信息前沿技术，深入开展“智慧粮仓”机器人技术研发。通过研发平仓机器人等一系列智能粮机装备，成功推动传统粮食作业模式的智能化转型。运用粮机装备的数智化设计等先进技术，对粮油食品加工产线进行全面升级改造，实现粮机装备数字化、智能化和智慧化发展，为粮食行业企业数智化转型升级提供强大动力。2024年，学校积极开展粮机装备技术服务项目20项，完成成果转化15项，制定国际化课程标准2套，开展技术培训3000人次以上，开发粮机装备领域虚拟仿真资源1000个，为企业节能提效600万元以上，直接创造经济效益1000万元，确立了学校在烟台地区粮食机械装备人才培养与科技创新领域的领先地位。

资源汇聚 产教融合 建设高标准粮食人才培养体系

学校积极与行业龙头企业开展合作，开设大数据与会计等校企合作专业5个，共建船舶装备制造现场工程师学院等产业学院17个、粮食深加工智能装备应用公共实训基地等生产性实训基地310个，获山东省新旧动能转换公共实训基地项目，获“山东省校企一体化合作办学示范院校”。参与建设全国粮食行业职教集团联盟并担任理事长单位，组建山东省粮食行业产教融合共同体，牵头成立烟台市粮油精深加工、装配式钢结构及工业设计产教融合共同体，积极推进人才共育、团队共建、标准共定、技术共研。牵头成立的山东省粮食职业教育集团被评为“国家示范性职教集团培育单位”“山东省骨干职业教育集团”，在业内发挥了显著引领示范作用。随着粮食产业信息化的快速发展，学校积极对接大数据、云计算、移动互联网、工业物联网、粮食工程技术、食品质量与安全等多领域、多学科交互式发展，将新技术、新规范纳入专业建设，以高效的动态调整服务粮食行业发展，不断提升粮食行业设备智能化水平，为粮食行业的信息化发展提供强有力的人才支撑。

(责编：王震、陈键)

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