人民网北京12月15日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，近日，中国科学院人工智能产学研创新联盟发布《人工智能前沿研究与产业发展报告2024》，分析了我国人工智能产业发展与应用态势。

“过去一年里，语言模型不断创新，生成式人工智能基座进一步发展。”报告提到，开源模型和闭源模型差距正在缩小，小语言模型以其体积更小、训练用数据少、内存消耗低的优势快速兴起，进一步推动生成式人工智能技术的落地化应用。

报告显示，我国人工智能产业规模不断壮大，产业渗透率持续提升。人工智能在智能机器人、智能创作、智慧教育和智慧医疗等领域的快速应用落地，加速了产业优化升级，也为社会各领域带来了广泛的创新机遇。

其中，在智能机器人方面，工业制造、极端环境作业、商业服务、家庭服务等领域成为人形机器人重要的应用场景；在智能创作领域，大语言模型能自动生成故事，模仿写作风格，进行内容总结和改写，近两年得到广泛应用；人工智能技术赋能智慧教育，在备课、教学、练习、考试、评价、管理等教育核心环节发挥作用，构建以学习者为中心的智能化教育环境；医疗领域迎来智能新时代，国内各大企业加速布局AI医疗，孕育了一大批医疗人工智能产品，应用于医疗领域中的绝大多数场景。

(责编：赵竹青、吕骞)

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