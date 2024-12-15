本报记者 刘 坤

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。

日前召开的中央经济工作会议强调，“出台民营经济促进法”“开展规范涉企执法专项行动”“制定全国统一大市场建设指引”“促进平台经济健康发展”。会议的系列重要部署将加快推动标志性改革举措落地见效，进一步优化民营企业发展环境，稳定预期、激发活力，促进民营经济发展壮大。

民营企业占比稳定在92.3%

“最近，我们忙着跑市场、拉订单，开足马力生产，干劲十足。”浙江温州一家民营企业负责人说。

加力推出一揽子增量政策，民营经济促进法草案向社会公开征求意见……今年以来，我国持续完善法律政策，打出“组合拳”，推动民营经济健康发展。各地方各部门聚焦民间投资、公平准入、融资支持等，出台了一系列政策举措，充分听取民营企业意见建议，推动解决问题诉求。

随着政策效果逐步显现，我国民营企业发展活力持续增强，市场回暖、预期企稳向好的趋势更加明显。

国家市场监管总局数据显示，截至2024年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5500万户，民营企业在企业总量中的占比稳定在92.3%。前三季度，全国新设民营企业619.1万户。此外，中国中小企业协会数据显示，11月中小企业发展指数为89.2，较10月上升0.2点，连续2个月上升。

“当前，民营经济发展的积极因素持续增多。”国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超介绍，从投资看，前10个月制造业民间投资同比增长11.4%，比全部制造业投资增速高2.1个百分点。从外贸看，前10个月以人民币计价的民营企业进出口同比增长9.3%。从市场活力看，市场消费潜能正加速释放。

民营经济发展壮大具备坚实支撑和独特优势

人工智能、民用航空、量子信息、人形机器人……放眼全国，民营企业在多个领域展现出充沛的创新活力。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新质生产力加快发展，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现。这将在众多领域催生规模巨大的新供给、新需求，为民营经济发展壮大带来新机遇。

“民营企业是市场经济的重要活力细胞。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，应大力支持民营企业参与重大科技创新项目、未来产业发展，让其更自信地在广阔舞台上大显身手。

从当前和今后一段时期宏观环境、基础条件、发展态势等方面综合分析，我国民营经济发展壮大具备坚实支撑和独特优势。进一步全面深化改革深入推进，全国统一大市场建设、要素市场化配置等各方面改革举措持续落地见效，将更好激发民营经济主体的积极性、主动性、创造性。

国家发展改革委表示，将加强涉民营经济政策与宏观政策取向一致性评估。支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施，积极营造鼓励创新创造、包容失败的发展环境。完善民营企业融资支持政策制度，破解融资难、融资贵问题。

持续推进营商环境建设

好的营商环境就像阳光、水和空气，对民营企业而言须臾不可少。

党的十八大以来，我国持续推进营商环境建设，在经济合作与发展组织发布的全球营商环境排名中，位次逐步提升。但也要清醒看到，当前，推动高质量发展仍存在不少体制机制障碍，我国市场体系还不健全、市场发育还不充分，还一定程度上存在市场激励不足、要素流动不畅等问题。

中央经济工作会议指出，要大力提升抓落实的效能，充分调动基层积极性主动性创造性，持续优化营商环境，更好凝聚推动高质量发展的合力。

“着力营造市场化、法治化、国际化营商环境，破除限制市场准入和公平竞争的不合理规定。”中国宏观经济研究院决策咨询部副主任黄卫挺说，要推动有效市场和有为政府更好结合，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，进一步激发全社会创造力和市场活力。

营商环境只有更好，没有最好。

记者从近日召开的全国发展和改革工作会议上获悉，国家发展改革委将推动进一步全面深化改革举措落实落地，紧盯重要领域、关键环节进行重点改革攻坚，突出抓好全国统一大市场建设，修订出台新版市场准入负面清单。推进民营经济促进法尽快出台，加力推动民营经济发展。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经