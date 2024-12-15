中新网12月15日电 据“中国铁路”微信公众号消息，12月15日，铁路12306手机客户端务工人员预约购票服务上线，符合条件的旅客朋友可通过专区预约购买2025年春运期间往返车票，重点群体旅客春运出行将更加便利。

铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，落实便民利民惠民措施，在总结2024年春运务工人员预约购票工作经验的基础上，科学分析出行规律，优化铁路12306系统功能，2025年春运期间继续推出务工人员预约购票专区服务，切实保障重点群体出行。2024年12月15日至2025年2月7日，已通过实名制核验的务工人员可在铁路12306手机客户端“务工人员春运预约购票服务”专区，预约购买2024年12月31日至2025年2月23日的火车票，同一账户最多可同时提交3个订单，每个订单可添加1个乘车日期的5个“车次+席别”的组合，最多可为包含本人在内的9名旅客预约。务工人员可提交开车前17天(含)以上的预约购票需求，最晚可预约2025年2月23日的车票；在开车前17天23时前在12306手机客户端提交购票需求，在开车前16天查询兑现结果，兑现成功后须在当日23时前支付票款；逾期未支付的，订单自动取消。

铁路部门将持续优化铁路12306系统功能，努力为广大旅客提供更加便捷高效的购票服务。同时，提示广大旅客朋友，铁路12306网站(含手机客户端)是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王震、陈键)

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