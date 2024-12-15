12月15日，2024全球财富管理论坛暨第六届中国资管行业ESG投资高峰论坛（以下简称“论坛”）在北京举办。本次论坛邀请了来自政府、监管、行业与学术界的权威专家，就全球宏观经济、绿色金融现状与前景、低碳发展战略、ESG投资实践等多个话题进行了深入探讨。

在论坛上，由华夏理财与香港中文大学（深圳）联合撰写的《2024年中国资管行业 ESG投资发展研究报告》（以下简称“《研究报告》”）发布。《研究报告》通过对全球ESG投资的发展情况、政策框架、金融工具、生物多样性金融、ESG评级等方面的全面研究，探讨中国在全球ESG投资浪潮中的地位和作用，同时结合中国资管行业调研问卷和专业ESG公募基金经理人访谈，提供对行业实践的深度洞察。这是双方第五年合作推出的关于资管行业的ESG投资深度研究报告。

此外，《研究报告》展示了中国资管行业在推动经济社会可持续发展中的最新发展情况，主要呈现以下特点：一是全球可持续金融发展持续深化，可持续投资规模显著回升，ESG政策更加规范；二是绿色债券等可持续金融工具在绿色资金募集和绿色项目支持方面发挥了关键作用，中国可持续债券市场在全球范围内占据重要地位；三是生物多样性金融作为新焦点，拓展了可持续发展边界，金融工具在支持生态保护方面有着巨大潜力；四是高ESG评级对提升长期投资回报具有显著作用，资管机构可合理应用评级工具平衡投资风险与收益。从调查问卷结果来看，ESG投资的行业认知与实践不断深化，ESG策略运用呈现多元化趋势，尽责管理和技术创新为ESG投资夯实了基础。

华夏理财表示，未来将持续做好金融“五篇大文章”，聚焦绿色金融、普惠金融等重点领域，在新时代背景下当好“为民理财”答卷人，深化与广大利益相关方合作，助力经济增长与社会、环境效益的协同提升，为建设美丽中国和经济高质量发展贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

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