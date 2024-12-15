人力资源和社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》宣布，自12月15日起个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国。对此，工商银行表示，该行已同步向全国客户升级推广个人养老金“开、缴、投、增”一揽子智能化服务，通过科技创新为广大客户提供友好便利的服务体验。

据了解，在开户环节，工商银行为客户提供手机银行、“工行服务”微信小程序、智能柜员机、企业批量、第三方平台合作等多渠道多模式开户路径，适应各类客户的开户习惯，客户最短只需三步实现秒级开户。在缴存环节，工商银行在支持绑定卡扣划、本他行转入、对公账户转入、互联网平台等多种入金路径的基础上，全新升级“自动缴存”功能，满足客户个性化需求。在投资环节，工商银行做好产品遴选与发行销售，向客户提供超百只优质产品，持续丰富全品类个人养老金投资产品供给，并积极参与各类养老金融产品创新试点。在增值服务方面，工商银行依托丰富的养老财富管理经验与领先的数字化研发成果，为客户提供专业、便捷的养老规划测算、税优计算、资产诊断分析、“省心投”默认投资等资产配置建议及产品研选等千人千面的智慧服务。

据介绍，个人养老金制度试点两年以来，工商银行在试点城市推出个人养老金基础服务的同时，通过“走进政府、走进企业、走进社区”系列拓展活动，积极宣传普及个人养老金制度；为客户提供个人养老金开户缴存优惠权益，提升客户参与的获得感、满足感。同时，工商银行持续完善养老金融布局，构建了涵盖养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三大板块的养老金融产品和服务体系。截至11月末，工商银行服务个人养老金客户已超一千万户，缴存金额累计逾百亿元；管理各类养老金业务总规模超4.8万亿元。

(责编：董童、李源)

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