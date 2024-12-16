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中国第一高塔如何打造世界级文旅精品

2024年12月16日05:30 | 来源：新华网
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新华社广州12月15日电 题：中国第一高塔如何打造世界级文旅精品

新华社记者马晓澄、邓瑞璇

“游广州，必游广州塔”。作为当前中国第一高塔景区，广州塔今年游客数量再创新高。截至目前，2024年广州塔核心区域人数日均达16.6万人次。广州塔是如何成为广州文商旅融合发展示范区的？

丰富品牌内涵 展示广州形象

夜幕降临，珠江新城的建筑亮起灯光，璀璨绚烂。站在广州塔二楼的平台，隔着珠江望去，广州新中轴线上的夜景就尽收眼底。

不久前，2024年“读懂中国”国际会议（广州）的“广州之夜”文化展演活动就在广州塔举行。舞剧《英歌》、千架无人机表演……以城市夜色为背景、以地标建筑为舞台，广州向世界观众展示着独特的城市文化魅力。

2010年，广州塔正式对外开放，成为广州一张崭新名片。

广州塔旅游文化发展股份有限公司董事长李洪涛介绍，多年来，他们坚持以“广州塔+”打造特色品牌活动，包括广州塔登高赛、丽人节、广马啦啦队等，进一步提升广州塔品牌的知名度与竞争力。

12月1日，广州塔举办了第11届广州塔国际登高赛，吸引了来自全球近30个国家和地区的1500名海内外选手“登顶”。

2017广州《财富》全球论坛广州市欢迎晚宴、G20峰会第二次协调人会议、中国-新西兰旅游年等国际会议都在这里举办，广州塔已成为宣传粤港澳大湾区、与国际对话的城市舞台。

优化运营管理 提升游玩舒适度

客流量逐年增加给广州塔带来了可喜的经营收入，同时也对景区现场管理、游客体验度等方面带来了更大的挑战。

“扭转拥堵现象、改善游客游览服务体验迫在眉睫。”李洪涛表示。

2017年10月15日，广州塔全面实行分时段观光，游客游玩舒适度得到大幅提升。

广州塔的运营管理，离不开属地政府部门的联动配合。2021年6月，广州塔景区管理委员会由广州海珠区赤岗街道牵头成立，联合城管、公安、交警等部门，重点做好平安景区、整洁景区、智慧景区、便民景区建设，确保大客流期间景区的平稳运行。

“广州塔属于开放式景区，车多人也多。景区管理也涉及多部门，仅仅依靠管委会的力量是不可能管好整个景区的。”广州塔景区管委会相关负责人林嘉涛说。

景区管委会通过“街道吹哨、单位报到”的沟通协调机制，让景区管理从“单打独斗”向“整体作战”转变。如针对游客反映突出的景区如厕难、停车难、买水难等问题，管委会协调新增厕位45个，与景区周边停车场沟通协调建设4个智慧停车指引标牌，推动咖啡和便利店签约入驻。

丰富游客体验 挖掘新增长点

如今的广州塔，已经成为集“吃、住、行、游、购、娱”为一体的文商旅综合体，吸引着天南海北的游客前来打卡。

2020年，为进一步丰富广州塔景区的产品供给，广州塔公司联合合作方打造集探险、团建、研学等多种体验于一体的“空中乐园”——阿尔法探索乐园。广州塔公司还以广州塔品牌IP形象为核心弘扬岭南文化，围绕文化元素开展模式创新、玩法创新。

如今，广州塔有了新的目标——创建国家5A级旅游景区。近两年来，广州塔共投入约2.13亿元，对软硬件设施进行了提质升级。

“创建国家5A级旅游景区是希望通过这个契机，全面升级基础设施设备，全面提升服务标准和品质，对薄弱环节进一步补齐到位。”李洪涛说。

今年12月28日，定位为国际潮奢高端购物广场的广州塔广场即将开业，以首店经济、城市旗舰店、夜间经济为特色，还引入了华为全球旗舰店。

“我们将把高品质发展理念作为广州塔高质量发展的路线，大力发展文商旅融合经济，助力广州打造国际消费中心城市和世界级旅游目的地。”广州城投集团董事长陈强说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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