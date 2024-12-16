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西部陆海新通道班列运输货物量创历史新高

2024年12月16日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报南宁12月15日电（记者庞革平）记者从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，截至今年12月15日10时，今年西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物已突破90万标箱、达到90.3万标箱，同比增长9.6%，运量已超去年全年86.1万标箱，创历史新高，为服务西部地区开放发展、推进陆海新通道沿线国家和地区间经贸往来提供强劲动能。

　　今年四季度以来，西部陆海新通道班列进出口货物增速加快，日均运输集装箱量达3434标箱，较前三个季度日均增加1091标箱，增幅46.6%。11月汽车动力锂离子电池首次通过西部陆海新通道班列从重庆发往广西防城港，这是我国铁路首次大规模试运动力锂电池。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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