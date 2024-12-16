本报北京12月15日电（记者王俊岭）商务部14日发布数据显示，今年1至11月，全国实际使用外资金额7497亿元。11月当月实际使用外资金额同比增长6%。

数据显示，前11个月，全国新设立外商投资企业52379家，同比增长8.9%，为历史同期最高水平。

引资结构呈现持续优化态势。高技术制造业实际使用外资占比较去年同期提高0.3个百分点；医疗仪器设备及仪器仪表制造业、计算机及办公设备制造业、专业技术服务业实际使用外资同比分别增长53.4%、39.1%和19%。

引资来源地更加多元化。部分发达经济体对华投资持续增长，如德国、新加坡、瑞士实际对华投资同比分别增长10.9%、4.8%、4%；东盟对华投资同比增长6.4%。

近期，中国英国商会发布《2024—2025年度在华英国企业：商业信心调查报告》显示，76%的受访企业表示将维持当前投资水平或增加投资；中国德国商会发布2024/25年度商业信心调查报告显示，92%的受访企业计划继续在华开展运营，超过一半计划在未来两年内增加投资，体现了外国投资者持续投资中国、深耕中国的信心。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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