据新华社银川12月15日电（记者谢建雯）记者近日从宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅获悉，今年以来，宁夏积极采取源头防范、动态监管、精准治理等多项措施，对欠薪隐患定期研判、全程管控、联动处置，推动化解拖欠农民工工资问题。截至目前，宁夏已为3.04万名劳动者追发劳动报酬2.4亿元。

宁夏先后开展“安薪行动”和治理欠薪冬季行动，对全区在建工程项目欠薪风险开展拉网式排查，畅通监控预警平台、欠薪线索反映平台等线上投诉举报渠道；严格落实欠薪问题首问负责制，通过周调度欠薪案件办理、月分析欠薪线索核处，提升欠薪线索办理质效。

同时，宁夏强化动态监管，推广使用农民工工资支付监控预警平台，开展全区在建工程项目监控数据质量提升行动，将全区4000余个在建工程项目纳入平台监管，监控并及时处置工资专用账户、农民工工资保证金缴纳、工资发放等预警信息1万余条，不断优化工资保证金返还、农民工工资专用账户撤销等涉企事项办事流程，细化工程建设项目保障农民工工资支付31项台账标准，及时消除欠薪风险隐患。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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