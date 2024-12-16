本报北京12月15日电（记者李婕）记者从人力资源社会保障部获悉，14日，《2024年雄安新区人才需求目录》在第六届雄安新区人才智力交流大会上发布。

目录聚焦雄安新区高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展对人才的需求，发布雄安新区811家用人单位的3262个岗位和21033条人才需求信息，人才需求总量连续增长。目录分设高端高新产业、疏解企业、公共服务行业和传统产业等4个分目录，归纳提炼了322个具有典型性、紧缺性和指导性的关键岗位，包括云计算工程技术人员、能源管理工程技术人员、虚拟现实工程技术人员、导航与位置服务工程技术人员、创业指导师、金融顾问等。

雄安新区人才需求目录是人社部支持雄安新区建设发展的重点项目，由人社部相关司局指导，河北省人社厅、雄安新区管理委员会共同编制完成。此项工作已连续开展6年，逐步构建形成具有雄安新区特色的人才需求动态监测体系，对引导全球人才向雄安新区集聚、推动雄安新区成为新时代创新高地和创业热土发挥了重要支持作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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