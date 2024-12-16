人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效——

小微企业融资环境改善

2024年12月16日05:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　目前，山东省聊城市东昌府区广平镇拥有各类乡村小微企业300多家，吸纳当地3500多名群众就地就近就业。图为工人在一诺千钧索具有限公司吊装带生产车间加工吊装带产品。
　　张振祥摄（人民视觉）

　　记者近日从国家金融监督管理总局了解到，支持小微企业融资协调工作机制启动以来，各地方、各银行快速响应，及时启动机制各项工作，摸排企业经营情况和融资需求，积极提供贷款支持，取得阶段性成效。

　　截至11月底，各地依托工作机制累计走访1207.2万户小微经营主体，其中194.2万户纳入“申报清单”，130.3万户纳入“推荐清单”。银行对“推荐清单”经营主体新增授信2.2万亿元，新发放贷款1.2万亿元。

　　经过多年发展，我国普惠金融取得了长足进步，全国普惠型小微企业贷款余额已超32万亿元。但与此同时，小微企业融资可得性、便利度等还有进一步提升空间，需要金融支持精准发力、更加给力。

　　今年10月，金融监管总局、国家发展改革委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，从供需两端发力，搭建银企精准对接的桥梁，成为破解小微企业融资难的新探索新路径。

　　目前，融资协调工作机制加快落地，成效显现。金融监管总局、国家发展改革委联合组建工作专班，承担工作机制日常工作。各地已制定当地实施方案，启动“千企万户大走访”活动，深入基层企业做好政策指导和融资辅导，了解小微企业融资需求，对照相关标准筛选形成“申报清单”“推荐清单”。

　　在银行层面，据了解，目前各大中型商业银行均成立由董事长或行长任组长的工作专班，省、市、区县分支机构比照建立工作专班，深入园区、社区、乡村等，了解小微企业生产经营情况和真实融资需求，加大信贷投放。

　　截至目前，工商银行已走访小微企业32万户，累计授信近3300亿元、25万户，发放贷款近2400亿元、20万户。农业银行已走访小微企业71万户，累计为43万户小微企业授信5222亿元，为42万户小微企业发放贷款2684亿元。建设银行为近30万户“推荐清单”企业提供授信服务，累计发放贷款金额约2500亿元。

　　“快速”“直达”是此次融资协调工作机制的突出特点。根据融资协调工作机制要求，对纳入“推荐清单”的小微企业，原则上1个月内银行应作出是否授信决定并及时反馈。

　　据了解，多家银行建立审批绿色通道，对“推荐清单”小微企业加快授信审批流程。农业银行对“推荐清单”内的小微企业，优先使用线上信贷产品对接，对线下信贷业务，建立绿色审批通道，提升办贷效率。

　　值得关注的是，通过工作机制搭建的平台，省掉中间环节，一方面可以节省小微企业贷款时的中介费、担保费等各项费用，另一方面，可以大大节约银行的信息收集成本，从而有利于降低企业融资成本。

　　记者从金融监管总局获悉，银行对融资协调工作机制“推荐清单”经营主体新发放贷款平均贷款利率为3.92%，低于当前全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率。

　　当前经济形势下，改善小微企业融资环境对稳预期、稳信心、稳就业具有重要意义。

　　（据新华社北京电  记者李延霞）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多元场景加速向“新” 点燃消费增长新引擎
　　消费是经济稳定运行的压舱石，今年以来，各类扩内需、促消费政策持续发力，推动消费市场供需两旺、亮点纷呈。从冰雪经济的持续升温，到首发经济的加速落地，再到银发经济的潜力释放，多元场景、新兴模式不断激发消费活力。…
我国首次天地同步举办“天宫画展” 航天员在轨展示
　　神舟十九号航天员乘组在轨展示“天宫画展”。来源：中国载人航天工程办公室 人民网北京12月15日电 （记者赵竹青）12月14日，第四届“天宫画展”在中国空间站、北京、澳门三地同步开展，神舟十九号航天员乘组进行了在轨展示和介绍。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部