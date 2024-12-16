支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效——

目前，山东省聊城市东昌府区广平镇拥有各类乡村小微企业300多家，吸纳当地3500多名群众就地就近就业。图为工人在一诺千钧索具有限公司吊装带生产车间加工吊装带产品。

张振祥摄（人民视觉）

记者近日从国家金融监督管理总局了解到，支持小微企业融资协调工作机制启动以来，各地方、各银行快速响应，及时启动机制各项工作，摸排企业经营情况和融资需求，积极提供贷款支持，取得阶段性成效。

截至11月底，各地依托工作机制累计走访1207.2万户小微经营主体，其中194.2万户纳入“申报清单”，130.3万户纳入“推荐清单”。银行对“推荐清单”经营主体新增授信2.2万亿元，新发放贷款1.2万亿元。

经过多年发展，我国普惠金融取得了长足进步，全国普惠型小微企业贷款余额已超32万亿元。但与此同时，小微企业融资可得性、便利度等还有进一步提升空间，需要金融支持精准发力、更加给力。

今年10月，金融监管总局、国家发展改革委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，从供需两端发力，搭建银企精准对接的桥梁，成为破解小微企业融资难的新探索新路径。

目前，融资协调工作机制加快落地，成效显现。金融监管总局、国家发展改革委联合组建工作专班，承担工作机制日常工作。各地已制定当地实施方案，启动“千企万户大走访”活动，深入基层企业做好政策指导和融资辅导，了解小微企业融资需求，对照相关标准筛选形成“申报清单”“推荐清单”。

在银行层面，据了解，目前各大中型商业银行均成立由董事长或行长任组长的工作专班，省、市、区县分支机构比照建立工作专班，深入园区、社区、乡村等，了解小微企业生产经营情况和真实融资需求，加大信贷投放。

截至目前，工商银行已走访小微企业32万户，累计授信近3300亿元、25万户，发放贷款近2400亿元、20万户。农业银行已走访小微企业71万户，累计为43万户小微企业授信5222亿元，为42万户小微企业发放贷款2684亿元。建设银行为近30万户“推荐清单”企业提供授信服务，累计发放贷款金额约2500亿元。

“快速”“直达”是此次融资协调工作机制的突出特点。根据融资协调工作机制要求，对纳入“推荐清单”的小微企业，原则上1个月内银行应作出是否授信决定并及时反馈。

据了解，多家银行建立审批绿色通道，对“推荐清单”小微企业加快授信审批流程。农业银行对“推荐清单”内的小微企业，优先使用线上信贷产品对接，对线下信贷业务，建立绿色审批通道，提升办贷效率。

值得关注的是，通过工作机制搭建的平台，省掉中间环节，一方面可以节省小微企业贷款时的中介费、担保费等各项费用，另一方面，可以大大节约银行的信息收集成本，从而有利于降低企业融资成本。

记者从金融监管总局获悉，银行对融资协调工作机制“推荐清单”经营主体新发放贷款平均贷款利率为3.92%，低于当前全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率。

当前经济形势下，改善小微企业融资环境对稳预期、稳信心、稳就业具有重要意义。

（据新华社北京电 记者李延霞）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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