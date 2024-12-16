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前11月

货物贸易进出口总值近40万亿元

2024年12月16日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月15日电  （记者欧阳洁）据海关统计，今年前11月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%。其中，出口23.04万亿元，增长6.7%；进口16.75万亿元，增长2.4%。

　　从贸易方式看，前11月，我国一般贸易进出口25.5万亿元，增长3.7%，占我国外贸总值的64.1%。同期，加工贸易进出口7.22万亿元，增长3.6%，占18.1%。从贸易伙伴看，前11月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为6.29万亿元，增长8.6%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口18.74万亿元，增长6%，其中，出口10.52万亿元，增长8.2%；进口8.22万亿元，增长3.4%。从贸易主体看，前11月，民营企业进出口21.99万亿元，增长8.7%，占我国外贸总值的55.3%，比去年同期提升2个百分点。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月16日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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