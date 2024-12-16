产品迭代加速，填补市场空白，高端化升级趋势明显

本报记者 李心萍

国家统计局12月13日发布数据显示，我国粮食年产量首次迈上1.4万亿斤台阶。

农业生产季季接续、茬茬压紧。农机装备，对实现农业现代化至关重要，要大力实施农机装备补短板行动。我国农机行业呈现怎样的发展态势？有哪些新突破？记者进行了采访。

拖拉机从“手动挡”到“自动挡”

“我国农机行业总体处于结构调整期，市场呼唤以更新换代、技术升级推动产业升级。”中国农业机械工业协会副秘书长王锋德说。

突破正在发生。

拖拉机是数千种农机具的动力源。在不久前举行的2024中国国际农业机械展览会上，近60家拖拉机企业带来1500款产品。“开拖拉机不用换挡了，马力大、操作简单！”展会上，国机集团旗下中国一拖带来了东方红450马力无级变速轮式拖拉机，这是国产最大功率无级变速拖拉机。

何为无级变速？

我国存量拖拉机大多采用机械换挡，这相当于汽车中的手动挡，由于作业情况复杂，机手需要频繁踩离合换挡，劳动强度大。“实践中，每个拐弯点，机手可能需要踩3次离合器，拨动4个不同的挡杆。”中国一拖技术中心拖拉机所所长徐书雷说，无级变速没有挡位，操作时机手只需踩油门，系统自动匹配最佳功效，大大降低了劳动强度。无级变速代表着当前拖拉机技术的发展方向之一。

在市场上，一场动力换挡替代机械换挡的更新在进行中。

今年，潍柴雷沃智慧农业第1万台动力换挡拖拉机下线。相比无级变速，虽然动力换挡拖拉机换挡时仍需要机手手动操作，但操作从踩离合变成摁按钮，降低了劳动强度。“今年我们已销售了4000多台动力换挡拖拉机，几乎是去年全年销量的8倍。”潍柴雷沃营销总公司湖南地区相关负责人潘桂晓说。

拖拉机主要负责耕种；在收获环节，大型谷物联合收割机的突破，帮助实现颗粒归仓。在2024中国农机推广“田间日”活动上，雷沃谷神GS8180收割机亮相。这台“麦田巨无霸”是国内最大喂入量收割机，每秒喂入量超过18公斤，每小时可收获小麦超50亩。同时，收割机可配套不同割台，实现玉米、小麦、大豆等多作物“一机共收”。

“农机行业大马力、高端化升级趋势明显，产品迭代加速，大型拖拉机市场占比逐步提升。”王锋德说。

新机型填补国内空白

包括三大粮食作物，越来越多农作物生产机械化有了可喜的变化。

2024中国国际农业机械展览会上，铁建重工带来了全新的自走式鲜食（制种）玉米收获机。“我国饲料玉米收获机发展较早，行业较为成熟，但鲜食玉米收获机还有很大发展空间。”铁建重工新疆有限公司高端农机研究设计院副院长孙奎介绍，鲜食玉米果穗含水率较高，传统玉米收获机作业时会挤压果穗造成表皮破损，严重影响鲜食玉米品质。“我们的鲜食玉米收获机采用柔性割台设计，可让收获总损失率小于3％。”孙奎说。

这头，鲜食玉米机收有了解决方案；那头，国产番茄收获机也实现了突破。

中国番茄制品产量全球排名第二，新疆更是全球三大番茄重要产区之一，加工番茄产量约占世界贸易总量的1/4。“虽然加工番茄的种植、田间管理基本实现机械化，但采收仍基本依靠人工，人工采收费占番茄收购价的30%至50%。”内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理王玉刚说。

今年，山东天鹅棉业机械股份有限公司成功研制出的首台番茄收获机，各项指标达到国际先进水平。这款番茄收获机每小时可收获85吨番茄。作为该产品的首批客户，种植户吴必春说：“从收获效果看，含杂率只有2%，破碎率低至1.3%，机器价格还比同类进口产品低三成左右，好使好用。”

油茶果采收机正式进入产业化，1分钟就完成1棵油茶树的采收作业，做到只摘果不损花，能爬陡坡、能走梯田；国产辣椒收获机批量上市，一台设备8个小时可工作50亩地以上……“农机装备补短板工作取得重要阶段性成效，不少机型填补国内空白。”王锋德说。

农机实力提升，出口向好

实力的提升，推动农机出口向好。前三季度，我国农机出口150亿美元，同比增长5.1%。其中，大中型拖拉机出口量同比增长13.4%；收获及场上作业机械出口量同比增长45.4%；种植、田间管理机械出口量同比增长40.5%。

其中，六行采棉机表现颇为亮眼。采棉机是农业机械领域“含金量”最高的设备之一。近年来，国产采棉机市场占有率逐步提高，在采净率、智能化等方面持续赶超国外品牌，实现了从“跟跑”到“并跑”。

以钵施然牌六行自走式圆捆打包采棉机为例，集采摘、压缩、打包等功能于一体，一台能抵1500人手工采摘，比国外进口的便宜300万元左右。“今年，我们向乌兹别克斯坦出口采棉机300余台。”新疆钵施然智能农机股份有限公司有关负责人说。

王锋德坦言，我国农机行业仍存在不少短板，主要集中于“一大一小一高质”。一大，即高端智能大马力农机装备与国际先进水平仍有较大差距；一小，即丘陵山区农机装备尚没有取得完全突破，特色农业生产所需农机装备还有欠缺；一高质，即农机装备可靠性仍有待提高，高效率、低排放、低损失、精准作业农机是未来发展的重点。

值得关注的是，除了聚焦高端智能大马力农机装备的持续升级外，越来越多企业将注意力投向丘陵山区农机装备。

我国丘陵山区农田约有7亿亩，生产了五成以上油菜、六成以上水果、近八成土豆、九成以上茶叶。但由于地块细碎、坡多埂多，土壤湿度黏性不同，长期以来面临着无好机用、有机难用的挑战。

今年，中国一拖向甘肃省22个县区农机中心交付首批40台东方红MH804M丘陵山地拖拉机。这批拖拉机轮距只有1.1米，具备折腰转向、转弯半径小，双向驾驶、掉头作业灵活等特点。徐书雷介绍，拖拉机还搭载了北斗模块，可贴合地形按曲线进行田间作业，从而能够种好那些相对细碎的不规则田块。

相较于小麦、玉米，水稻种植机械化曾是一大短板。“我们的丘陵山地高速插秧机，设备开着走，秧苗在机器插值系统的工作下准确地插入泥土中，具有设计小型化、制造轻量化、维修便捷化等突出特点。”中国福马江苏林海动力机械集团有限公司副总工程师李崧说。

如何进一步补齐农机短板？王锋德建议，应逐步建立起企业为主体、市场为导向、政府扶持、产学研用相结合的农机装备关键核心零部件研发体系，吸引多种资本投向基础零部件行业，提高企业研发高性能产品的积极性。

《 人民日报 》（ 2024年12月16日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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