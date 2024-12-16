张 曾

机械化、智能化是现代农业的重要特征。

我国正在实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，迫切需要新型农机填上空白、高端智能装备补齐短板，从而满足多样的农业生产场景和需求。

从“有机可用”到“有好机用”的变化如何实现？

研发制造端持续发力。紧密围绕农业生产需求，组建体系化、任务型创新联合体，打造中试熟化平台，集中力量突破一批共性关键技术；聚焦大型高端智能和丘陵山区两个主攻方向，推进良机与良田良种良法良制协同配套，加快实现对粮食和重要农产品生产应用场景全覆盖。

推广应用端协同发力。全力推动“两新”工作在农业农村领域落地落实，用好超长期特别国债支持老旧农机报废更新，持续优化农机购置与应用补贴政策，推进“优机优补”，帮助农民用较低成本使用先进农机，促进农机装备迭代升级。

可以畅想，在未来的农业生产中，先进的机械装备渐成“主角”，种地更高效，农民更富足，农业更有奔头。

《 人民日报 》（ 2024年12月16日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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