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广东中山老旧小区改造满足多元诉求

居民全程参与 共绘幸福生活

本报记者 洪秋婷
2024年12月16日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　“小区环境越来越好了。”谈起小区改造带来的变化，广东省中山市西区街道西苑新村小区居民黄伟强竖起了大拇指。

　　小区里，一栋栋美观的楼房矗立，路面平整，绿树成荫。新建的活动绿地上，几名老人正坐在石凳上拉家常。楼内地面铺设了灰绿色的防滑条，楼梯上涂着防滑漆。“楼道里干净又亮堂，老人出行也方便。”黄伟强说。

　　西苑新村小区建于上世纪80年代，现有居民230户。经历几十年风雨，小区一度外墙残旧，基础设施老化，给居民生活带来不少困扰。“有一年下大雨，外墙成块脱落，非常危险。”黄伟强说，听说小区要改造，大家都非常期待。

　　老旧小区改造是城市更新的重要内容，承载着人民对美好生活的向往。近年来，中山市积极推进老旧小区改造，不断提升小区的居住环境、设施条件、服务功能。

　　2022年底，西苑新村小区改造项目启动。居民的诉求多元，如何以有限的改造资源让更多人满意？“由居民全过程参与，决定改什么、怎么改。”西苑社区党委书记黄美棋介绍，社区发放了居民意愿调查表，针对大家普遍反映的问题，改造聚焦在翻新楼栋外立面、改善路面和楼梯间环境等方面。

　　“居民对改造的同意率高达84.85%。”黄美棋说，楼栋外立面改造前，自己在居民代表微信群里发出通知，请大家到场投票。

　　“我参加！”黄伟强第一时间响应。作为西苑新村小区楼栋长之一，他常在居民代表微信群里与社区、建设单位、施工单位等沟通，反映居民需求。

　　讲解会上展示出3种颜色的外墙设计方案以及不同材料的面板。“综合居民们的建议，最后定下米黄色外立面方案，美观又耐用。”西区街道城市更新和建设服务中心主任刘和星说。

　　改造成效好不好，居民说了算。从开工到完工，居民的决策、监督、评价始终“在线”。“每个楼栋门口都张贴了二维码，遇到施工过程中的噪声、垃圾处理等问题，居民可随时投诉，我们通过投诉管理台账，对居民意见进行处理。”刘和星介绍。

　　改造后的西苑新村小区焕然一新：建筑得到加固、修缮，道路、排水、电气等基础设施全面提升；完成雨污分流改造，修缮道路、铺设沥青，增加燃气管道等；增加停车位，有效解决了居民的停车难题。

　　“老旧小区改造过程中，中山创新建立公众参与机制，邀请居民作为群众监督员，加强各方沟通，化解矛盾纠纷。”中山市住房和城乡建设局老旧小区改造科科长黄轰说，这些举措提高了改造的质量和效率，也增强了居民的参与感和获得感。

　　据介绍，2023年至今，中山市老旧小区改造项目开工194个、完工89个，惠及居民2.3万余户。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月16日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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