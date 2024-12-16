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居民“唱主角” 改造惠民生（快评）

郭 玥
2024年12月16日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　幸福安居，民心所盼。老旧小区改造一头连着民生福祉，一头连着城市发展，是城市更新的重要内容，更承载着人民对美好生活的向往。

　　老旧小区改什么？居民同意才施工。老旧小区怎么改？居民想法很关键。广东中山通过搭建多方沟通渠道、畅通公众参与机制，让居民在小区改造中“唱主角”，全过程参与改造决策、监督和评价。

　　城市建设、发展过程中倾听群众呼声、顺应群众期盼，是践行人民城市理念、坚持以人为本的体现。我国城市更新步伐加快，期待更多改造项目“改”到群众心坎上，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月16日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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