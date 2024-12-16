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我国将构建天地一体化算力网络

2024年12月16日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：我国将构建天地一体化算力网络

　　科技日报讯 （记者都芃）12月14日，2024科学家创新大会在雄安召开。会上，多位院士专家在谈及遥感产业未来发展时表示，推动算力“上天”将成为产业未来发展的大趋势。

　　“只有把有价值的数据，以最快速度送到有需要的人手上，遥感产业的潜力才能充分发挥出来。”中国科学院院士、中国工程院院士李德仁在大会报告中说，在不久的将来，人人都有望在手机上“玩”卫星，使用卫星数据来满足生活、生产的各种需求。

　　李德仁正带领团队推进“东方慧眼”智能遥感星座建设。该星座计划到2030年发射252颗卫星，从多角度对地遥感，以更好实现“看得快、看得清、看得准、看得全、看得懂、送到位”的目标。李德仁介绍：“为了实现这一目标，我们要将处理工作放在天上进行，用人工智能技术把卫星遥感大数据在天上就变成小数据，直接下传至用户的手机。”

　　中国科学院院士王建宇同样认为，随着卫星对地观测的分辨率越来越高，数据量也在不断增大，将数据全部送至地面再进行处理，不仅传输量大，数据应用的及时性也受到影响。“如果能在天上就用人工智能技术把数据处理完再下传，一定能够对产业发展有很大帮助。”他说。

　　今年9月，我国自主研发的全球首颗AI大模型科学卫星成功发射入轨。研发团队通过地面站以遥控指令形式将AI任务传输至卫星。随后，卫星通过星载高性能算力载荷成功启动AI大模型，进行运行试验。此次试验覆盖了多种温度工况以及推理问答等多种任务类型，这也是全球首次卫星在轨运行AI大模型，对卫星算力平台的空间适应性、可靠性以及在轨有效算力进行了成功验证。

　　不久前的11月，研发团队在此基础上发布“星算计划”。“星算计划”将由2800颗算力卫星组网，并与地面超过100个算力中心互联互通，在未来构建天地一体化算力网络。

　　王建宇表示，宇宙空间中搭建算力网，在基础理论上是完全可行的。地面算力网依靠光纤通信，宇宙空间中的算力网则主要依靠激光通信技术。“目前该技术还处在试验阶段，尚未大规模应用，但发展非常快，有很多创新企业参与其中。”王建宇认为，最快在未来两到三年内，空间算力网便可形成雏形。当下主要还需解决一些具体的工程问题，特别是相关技术在宇宙空间中的适应性问题。

(责编：杨曦、陈键)
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