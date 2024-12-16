梁 桐

原标题：供应链问题制约全球航空业复苏

日前，国际航空运输协会（IATA）对2025年全球航空业发展前景作出乐观预计，并指出尽管面对持续的成本和供应链挑战，但航空业盈利能力仍略有提升，但在繁荣复苏的同时，供应链相对脆弱以及绿色转型缓慢的问题仍突出存在，对民航业的可持续发展将带来挑战。

国际航协预计，2025年，国际航空客货运输将进一步增长，客运量预计将达到52亿人次，首次突破50亿人次，同比增长6.7%；货运量预计将达到7250万吨，同比增长5.8%。在运量拉动下，2025年航空业净利润预计将达到366亿美元，净利润率为3.6%，比2024年略有改善。预计2024年净利润将达到315亿美元，净利润率达到3.3%。同时，国际航协预计，2025年全球航空业营业利润预计为675亿美元，营业净利润率为6.7%，高于2024年的6.4%。行业总收入预计将达到1.007万亿美元，同比增长4.4%。这意味着，航空连通性将为全球创造大量就业机会。最新的预测显示，2025年航空公司的就业人数预计将增长到330万人。

国际航协理事长威利·沃尔什表示：“全球航空业的利润来之不易，主要得益于低油价、超过83%的高载客率、严格的成本控制和脱碳投资，以及在疫情后通过管理恢复到更为正常的增长水平。”他强调，2025年全球航空业收入将首次突破1万亿美元，这具有重要意义。1万亿美元几乎占全球经济的1%，使航空业成为一个战略性行业。

同时，国际航协预计，严峻的供应链问题将继续对航空公司业绩产生影响。这些问题不仅将导致成本上升，还限制了需求增长，这些问题将在2025年持续存在。国际航协在最新的航空业预期报告中指出，当前，全球机队的平均机龄已升至14.8年，高于1990年至2024年间13.6年的平均机龄。飞机交付数量正在从2018年的1813架的峰值大幅下降，2024年的飞机交付量预计为1254架，比年初预期少30%。2025年，飞机交付量预计将增至1802架，但仍远低于早先预计的2293架。目前，新飞机待交付积压订单（累计未完成订单数）已达到17000架，创历史新高。按照现有交付速度，需要14年才能完成。另外，因为各种原因“停航”的飞机数量约有5000架，占在役机队总数的14%。虽然近期情况有所改善，但“停航”比例仍较疫情前水平高出4个百分点，并且“停航”飞机中，约有700架需要进行发动机检修，而航空发动机作为飞机最重要部件，受供应链影响尤其突出，因此这一检修过程耗时较长，预计这种情况将持续到2025年。沃尔什表示，当前载客率已处于历史高位，如果有更多的飞机投入运营，行业盈利能力也将进一步提高，但“停航”飞机过多这一局限损害了行业的整体收益。同时，航空公司老化机队的维护成本更高，燃烧的燃料更多，需要更多的资本来维持飞行。

此外，国际航协预计，2024年可持续航空燃料（SAF）产量将达到100万吨，尽管已是2023年产量（50万吨）的2倍，但这一产量仍大幅低于此前预期，仅占全球喷气发动机燃料产量的0.3%。对此，沃尔什表示：“SAF产量仍在增长，但增速缓慢令人失望。”国际航协指出，为了在2050年实现净零碳排放，需要新建3000个至6500个可再生燃料工厂。这些工厂也可为其他行业生产可再生柴油和其他燃料。在最乐观的情况下，30年时间建造新设施所需的年均资本支出约为1280亿美元。同时，沃尔什表示，各国政府必须迅速推出具体的政策激励措施，以加快可再生能源生产。国际航协近期的一项调查显示，公众对SAF的支持率很高。约86%的受访旅客赞同政府应为航空公司提供生产激励措施，使其能够使用SAF。此外，86%的旅客赞同石油公司应优先向航空公司供应SAF。

(责编：杨曦、陈键)

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