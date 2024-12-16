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“人工智能+”行动将推动技术和行业共同进步

郭冀川
2024年12月16日08:37 | 来源：证券日报
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原标题：“人工智能+”行动将推动技术和行业共同进步

12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议在明年重点任务中提出，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。

那么，“人工智能+”应该如何“+”呢？

从今年提及“人工智能+”的政策文件和一系列重要会议中可以看出，“人工智能+”代表了一种全新的合作模式，即将人工智能技术与其他行业或领域有机结合，以创造更多价值。这种整合不仅限于将现有的人工智能技术应用于特定领域，更在于通过结合不同领域的专业知识和数据，实现互补和协同效应，推动技术和行业的共同进步，培育新质生产力和经济增长新动能。

萨摩耶云科技（深圳）集团有限公司创始人、董事长林建明在接受《证券日报》记者采访时表示，开展“人工智能+”行动体现了国家对人工智能技术应用的高度重视，为发展新质生产力打下坚实的基础。通过大模型、大数据、大算力等技术手段，实现了人工智能与各行各业的深度融合，创造了新的发展生态。积极推动“人工智能+”行动，构建以人工智能为关键要素的数字经济发展新形态，加速推进人工智能与实体经济的融合，在实体经济的高质量发展中打造新质生产力，促进人工智能与一、二、三产业的深度融合，推动各产业的变革。

林建明举例说，通过引入人工智能技术，企业可以提高生产效率、降低成本、优化供应链管理，并提升产品和服务的智能化水平。在制造业领域，工业机器人可以精准地替代人工完成高难度、高负荷的任务，推动全流程智能化制造的实现。此外，“人工智能+”行动还将推动高端芯片、操作系统、AI关键算法、传感器等关键领域的发展，培育未来产业，抢占新的产业赛道。

未来产业也是近年来一系列政策规划落地的方向，根据工业和信息化部等四部门联合印发的《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，未来产业主要聚焦于以下九个领域：元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能。这些领域均代表了前沿科技的发展方向，具有巨大的市场潜力和发展前景。

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任、首席数字经济学家陈晓华表示，“人工智能+”行动是未来产业发展的关键驱动力，借助人工智能技术，通过加强基础研究与技术创新、推动产业链协同发展等措施，可以有效培育和发展未来产业，为经济的高质量发展注入新的动力。

陈晓华说：“未来产业具有显著的战略性、引领性、颠覆性和不确定性，高度依赖前沿技术、强调跨学科协同、具备快速迭代和自我进化能力。这些产业将以数字技术为基础，以人工智能为驱动，有望通过颠覆性创新重塑产业竞争格局。”

(责编：杨曦、陈键)
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