原标题：打好“组合拳” 助力全方位扩大国内需求

本报记者 寇佳丽

12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。会议强调，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

回望即将过去的2024年，提振消费一直是宏观经济政策施力的重点之一。7月30日召开的中共中央政治局会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。9月26日召开的中共中央政治局会议进一步指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。

中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示，上述安排与当前国际前沿动态密切相关。我国需要将更多注意力放在提振消费上。此外，提振消费是国内经济加快复苏、加大宏观政策逆周期调节力度的应有之义，也是促进我国经济高质量发展、增强发展内生动力的必要手段。

明年要如何“全方位扩大国内需求”？中国消费经济学会副理事长洪涛对《证券日报》记者表示，至少要做好以下五方面工作：一是将消费和投资联动起来，相互促进，共同发展；二是筹划好政策的组合，以政策红利为消费需求端注入活力，尤其是要用好货币政策和财政政策；三是落实好与消费相关的专项行动，多举措提升大众消费能力与意愿；四是充分调动市场积极性，以真金白银鼓励、支持经营主体积极参与各类促消费活动；五是持续培育壮大新型消费。

同时，中央经济工作会议进一步明确，“推动中低收入群体增收减负”“加力扩围实施‘两新’政策”。

今年，“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新政策）成效显著，国内消费潜力加速释放。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至12月6日24时，2963.8万名消费者购买8大类家电产品4585万台，带动销售2019.7亿元，其中一级能效产品销售额占比超过90%。

星图金融研究院高级研究员付一夫表示，明年仍然存在进一步贯彻落实消费品以旧换新政策的新空间。一方面，建议各地结合实践继续扩大以旧换新的范围，将更多消费电子产品、家电产品纳入补贴范围；另一方面，加大补贴力度，简化补贴申领流程，让消费者能以更快捷的方式获得补贴资金。此外，各地应加大宣传力度，让政策红利到达每一个角落、每一位消费者。

谈及推动中低收入群体增收减负，付一夫表示，这是一项系统性工程，核心在于稳就业。就业形势越稳定，拥有稳定收入的群体越庞大，就越能为消费提供强有力支撑。稳就业的关键举措之一，是继续盘活民营经济和中小企业，充分激发这部分经营主体的活力，从而有效拉动就业。“与此同时，也要注意合理合法提高社会保障水平，考虑为特殊困难群体发放现金，真正提升这部分人群的获得感。”付一夫说。

(责编：杨曦、陈键)

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