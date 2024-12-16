吴晓璐 田 鹏

原标题：着力三个关键点 稳股市也稳经济

中央政治局会议、中央经济工作会议明确定调，“稳住楼市股市”。稳股市不仅有助于提升居民财富效应，提振消费，稳定经济，改善投融资环境，还能够助力企业发展，更好地服务经济转型升级。

12月14日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，结合全国金融系统工作会议要求，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议对明年资本市场工作作出四方面安排，第一项是“突出维护市场稳定这个关键”。对此，会议提出，着力稳资金、稳杠杆、稳预期，切实维护资本市场稳定。

实际上，自9月24日“一行一局一会”新闻发布会以来，A股已逐步企稳，日成交额均在1万亿元以上。据同花顺iFinD数据统计，10月份、11月份，A股平均日成交额分别为2.01亿元、1.97亿元，截至12月13日，12月份以来，A股平均日成交额为1.83万亿元。

“资本市场的稳定运行是市场持续健康发展的重要基础，证券监管部门科学研判形势，抓住了稳资金、稳杠杆、稳预期三个关键点。”上海申银万国证券研究所有限公司政策研究室主任、首席研究员龚芳在接受《证券日报》记者采访时表示，稳定的中长期资金是市场走稳的源头活水，稳定的杠杆水平是防止市场暴涨暴跌宽幅波动的重要前提，稳定的投资预期是市场走稳走实的内在基础，三者紧密相扣。投资预期会影响资金和杠杆水平，市场资金的流向及杠杆水平的波动又会影响投资者预期。

稳资金：

疏通堵点 多元渠道注“活水”

当前，在复杂多变的经济金融形势下，稳资金意味着构建多元化、可持续的资金流入机制，保障市场交易的流动性。从长远视角审视，稳资金则有助于开创中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的新局面。

今年以来，监管部门系统性推行了一系列针对性政策举措。例如，证监会大力发展指数基金，权益类ETF规模先后突破2万亿元和3万亿元大关；9月份，证监会会同中央金融委员会办公室联合印发了《关于推动中长期资金入市的指导意见》（以下简称《指导意见》），推动形成支持“长钱长投”的政策体系。

国家金融监督管理总局公布的2024年三季度保险业资金运用情况显示，截至三季度末，保险资金运用余额持续增长，其中股票配置占比上升。具体来看，人身险公司和财产险公司的股票配置余额分别达到2.18万亿元和1506亿元，占比分别为7.55%和 7.05%，与二季度末相比均有提升。

“受限于会计核算、考核机制等问题，险资、各类养老金等中长期资金往往采取低风险策略，持股比例较低。”创金合信基金管理有限公司首席经济学家魏凤春对《证券日报》记者表示，因此，需要系统改革，完善制度机制，减少此类基金入市的压力和负担。另外，拥有长期稳定收益是这类资金入市的根本推动力，需要持续提高上市公司质量和投资价值，增强投资者回报。

据记者了解，目前，证监会正积极协同相关部委全力以赴推动《指导意见》的全面落地实施，打破中长期资金入市卡点、堵点。

谈及构建“长钱长投”政策体系的重点，龚芳表示，接下来要加快落实《指导意见》，切实解决保险资金目前面临的考核难题以及缺少足够的市场风险对冲工具的困境，切实解决外资机构对政策透明度及政策连续性的担忧，切实解决股权投资机构面临的按“孰高标准”征税的难题，切实推进居民储蓄加速向投资转化，丰富市场中长期资金供给，加快形成长钱长投的良性生态。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，下一步的重点是进一步优化社保基金、保险资金、年金资金等长期资金入市的相关规则，简化流程，降低门槛，提高这些资金在资本市场中的活跃度；加强对长期资金管理人的培训和支持，提升其专业能力和风险管理水平；建立健全多元化的产品和服务体系，满足不同层次投资者的需求，鼓励开发更多适合长期投资的产品；强化优化信息披露机制，保证信息的真实性和及时性，增强投资者信心。

稳杠杆：

监控风险 保持流动性合理充裕

今年以来，监管围绕稳杠杆多管齐下。加强制度建设，修订融资融券等相关法规并出台多项监管办法；从多业务维度发力，暂停限售股出借、调整转融券申报规则、暂停转融券业务、强化对高频量化交易及场外衍生品监测监管等，同时注重投资者保护与教育，引导资金合理配置支持实体经济。

“稳杠杆的意义在于控制市场风险，避免过高的杠杆率带来的市场波动和潜在危机。”田利辉表示，为确保这些措施既有效防范风险又不影响市场正常的融资和交易，需做到精准监管，区分正常的融资需求和过度的杠杆行为，以保持市场流动性的合理充裕。

魏凤春表示，稳杠杆主要体现在对融资融券的控制，在市场过热、杠杆风险隐现之际，适当上调融资保证金比例，将有效遏制融资规模过快增长，为市场“降温”；在市场低迷之时，对融券进行控制。使融资融券业务在合理杠杆框架内服务于资本市场的良性循环。据同花顺iFinD数据统计，截至12月12日，市场融资余额为1.88万亿元，占A股流通市值比例为2.32%。

中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝表示，稳杠杆首先需要差异化监管，针对不同投资者的风险承受能力，实施分级管理，避免“一刀切”；其次，需要加强杠杆工具的正向引导，通过规则设计，引导杠杆资金流向支持实体经济发展的优质资产；同时，实时监测与动态调整：建立市场杠杆水平的动态监控体系，根据市场情况及时调整政策。

稳预期：

稳定信心 增强政策稳定性、透明度

稳预期的核心在于稳定投资者信心。在魏凤春看来，稳预期更多地依赖市场自身的运行规律与主体心理调适。然而股市市场化特质决定了它受众多复杂因素交互影响，这使得稳预期的实现将面临更多挑战与不确定性。

10月份，中国人民银行创设两项资本市场工具落地。市场人士认为，这两项资本市场工具也是市场的“定心丸”。中国国际金融股份有限公司研究部国内策略首席分析师李求索对《证券日报》记者表示，新型工具的运用有助于支持股市表现，证券、基金、保险公司互换便利操作将带来持续的增量资金，尤其在预期偏弱阶段有望起到“稳定器”作用。股票回购增持再贷款助力上市企业积极实施市值管理，增强投资者对企业发展信心。

此外，程凤朝表示，稳预期核心在于信心建设，通过有效政策传导机制、制度优化和市场透明度提升，增强市场主体的信心，促使资金流入和杠杆作用达到动态平衡。

“从政策方面来看，监管需要增强政策的稳定性和连续性，稳定投资者和市场预期。另外，监管部门也要加强与市场各方交流，准确传递政策信号，减少因信息不对称或误解而引发的市场波动与预期紊乱。”魏凤春表示。

中国上市公司协会学术顾问委员会主任委员黄运成向《证券日报》记者表示，稳预期核心在于做实法规制度，筑牢资本市场法治基础。此外，改善营商环境同样重要，税收优惠、政务服务优化、便利市场准入等多方面协同，营造良好市场环境，稳固市场预期，促进资本市场稳健前行。

田利辉表示，引导合理稳定的预期需要提升政策制定过程中的透明度，让市场参与者能够提前了解政策意图和发展方向，避免不必要的猜测；保持政策的一致性和连续性，避免频繁变动给市场带来不必要的干扰，增强市场的可预测性；对重大政策调整实施预公告制度，给予市场足够的时间做出反应，减少突然变化的影响；另外，积极回应国际国内的重大事件，并提出相应的应对措施，稳定市场情绪。

(责编：杨曦、陈键)

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