原标题：国家能源局明确2025年能源工作十大重点

本报记者 杜雨萌

12月15日，2025年全国能源工作会议在京召开。会议总结2024年工作情况，谋划2025年重点工作。

国家能源局党组书记、局长王宏志表示，明年和“十五五”时期是加快构建新型能源体系、推动能源高质量发展、高水平安全的关键时期，能源行业要对标对表党的二十届三中全会重大决策部署，深入分析能源发展改革新形势新要求，着力破除制约高质量发展的体制机制弊端，进一步激发和增强发展活力。必须扎实做好应对各种风险挑战的准备，必须加快发展新质生产力，必须更加坚定推进全面深化改革，必须着力提高监管效能和水平。

此次会议明确了2025年能源工作的十方面重点。一是深入学习贯彻习近平总书记重要论述和重要指示批示精神，以更高标准践行能源安全新战略。加快规划建设新型能源体系，坚持以科技创新为引领、体制改革为动力、安全充裕为前提、经济可行为基础，逐步建立以非化石能源为供应主体、化石能源为兜底保障、新型电力系统为关键支撑、绿色智慧节约为用能导向的新型能源体系，推动贯彻落实能源安全新战略取得更大成果。

二是深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，纵深推进能源改革和法治建设。加快构建适应新型能源体系的体制机制，初步建成全国统一电力市场，优化油气管网运行调度机制，推进自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，以贯彻实施《能源法》为契机夯实能源法治根基。

三是更好发挥导向引领作用，统筹推进能源规划编制实施。加强规划实施动态监测，力争“十四五”能源规划圆满收官。科学谋划编制“十五五”能源规划，坚持全国能源规划“总体一盘棋”理念，统筹推动省级能源规划编制。

四是扛牢能源安全首要职责，全面增强供应保障能力。强化底线思维和战略定力，全力完成能源保供任务，发挥好煤炭煤电兜底保障作用，推进油气增储上产，加强能源储备能力建设，持续推进监测预警体系建设。

五是坚持绿色低碳转型，持续推动能源结构优化调整。大力推进风电光伏开发利用，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，统筹推进新型电力系统建设。

六是加快推进科技自立自强，大力发展能源领域新质生产力。加强国家科技重大项目管理，持续推进重大技术装备攻关示范，加强科技创新和标准化管理。

七是始终坚持问题导向，着力提升市场监管整体效能。深化电力领域综合监管，推进能源领域专项监管，让监管真正“长牙带刺”，确保国家能源政策落地见效，提升民生保障水平。

八是牢固树立安全发展理念，全力做好电力安全监管工作。完善电力安全治理体系，组织开展电力安全专项监管，做好电力网络安全工作。

九是巩固深化能源国际合作，加快构建立体多元合作新格局。提升境外能源资源保障能力，强化能源合作风险防范，加强绿色能源合作，积极参与全球能源治理。

十是加强党对能源工作的全面领导，持之以恒推进全面从严治党。

会议指出，当前正值迎峰度冬关键时期，能源保供任务繁重。能源系统要进一步提高政治站位，强化风险意识，压实工作责任，密切关注能源供需动态变化，扎实做好能源供应保障各项工作。

(责编：杨曦、陈键)

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