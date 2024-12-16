人民网记者 乔业琼

“申领滑冰消费券后，个人只需支付40元，就可以畅享滑冰2小时。”近日，北京市张女士一家来到冰立方冰上运动中心游玩，体验冰雪运动的独特魅力。

随着冬季的到来，我国“冰雪热”持续升温。各地积极提升服务质量，推出一系列新玩法、新模式、新场景、新业态，助力冰雪经济释放潜力和活力。

12月8日，黑龙江哈尔滨市今冬第一个大雪人“雪人先生”在太阳岛风景区落成。大雪人高20米，用雪量4000立方米。图为12月9日在哈尔滨太阳岛风景区正门广场拍摄的大雪人。新华社记者 王松摄

作为去年冰雪游“顶流”，今年再出新招，黑龙江哈尔滨市加紧打造亚洲各国主题建筑冰雕、梦幻雪舞台、雪人IP秀，对高山滑雪、越野滑雪等6条雪道及附属造雪系统进行优化升级，期望以“亿点点”不一样，带给游客更加丰富独特的雪上体验。

随着片片雪花飘落，新疆迎来“冰雪世界”，当地推出冰雪演出、冰雪文化展览、冰雪打卡项目等冰雪活动，开展儿童研学游、青年滑雪比赛、老年温泉康养游等，冰雪项目覆盖“家庭全员”。

让冰雪运动走进群众生活，内蒙古呼伦贝尔市沿海拉尔区伊敏河两岸铺设约20公里长10米宽的群众越野滑雪道，免费向大众开放，沿路设有多个休息驿站，提供休息、热水、雪具租赁等服务以及特色文创产品展示，有网友表示，新的通勤方式有了！

在北京，延庆奥林匹克园区首次对外开放了原用于北京冬奥会的滑降训练道“瑞雪大道”，玉渡山、云瀑沟、世园、野鸭湖、龙庆峡等冰雪乐园推出新玩法，点燃嬉冰戏雪热情。此外，还推出了10条京张冬日滑雪嬉冰线路，涵盖冰雪民俗、冰雪赛事、冰雪嘉年华、冰雪节庆等内容，“冰雪＋”融合长城、非遗、乡村、康养、度假、温泉等资源。

冰雪运动、冰雪旅游、冰雪消费在京津冀、东北、西北等地区重点发展的同时，“南展西扩东进”势头旺盛，冰雪经济的空间限制正被打破。

贵州六盘水市将气候海拔优势与冰雪资源相结合，打造北纬26度的冰雪奇缘；四川瓦屋山景区创新山顶星空露营地，满足游客对“追光逐雪”的向往；湖北襄阳市开发三国文化冰雪游等精品线路，增强冰雪旅游的体验性、参与性和娱乐性；依托专业冰雪场馆，上海、广东等地组织学生开展滑雪比赛，通过赛事推动青少年走出课堂、走向雪道。

小雪花有大潜力。从“北方专利”到“南方热潮”，冰雪运动“冷资源”正在变成冰雪经济“热产业”。工信部数据显示，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，企业数量从2015年的约300家增长到2023年的900家左右，销售收入从2015年的不到50亿元人民币增长到2023年的约220亿元人民币。

推动冰雪经济成为新增长点，日前，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》。根据意见，到2030年，冰雪经济总规模达到1.5万亿元，这将比2023年增长近七成。围绕全方位扩大国内需求，12月11日至12日召开的中央经济工作会议亦强调，积极发展冰雪经济。

冰雪经济具有产业链条长、导流效应大、社会效益高的特点。国家发展改革委社会发展司负责人在日前召开的国务院政策例行吹风会上透露，我国将在未来五年持续巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”的成果，继续落实把“冰天雪地”变成“金山银山”的政策导向。

(责编：杨迪、高雷)

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