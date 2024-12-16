人民网记者 李栋

据农业农村部调度显示，目前，我国在田蔬菜面积9092万亩，同比增加124万亩。12月，全国蔬菜面积同比增加，冬季蔬菜稳产保供基础牢固。

近日，农业农村部种植业管理司组织相关机构及专家会商研判近期蔬菜生产供应形势。总的看，11月全国平均气温较常年同期偏高，两次冷空气活动影响有限，蔬菜生产供应充足，地头价环比降幅超20%。预计12月冷空气强度较弱，全国大部地区气温偏高，北方设施蔬菜和“南菜北运”主产区蔬菜产量将稳步增加，能够有效保障元旦等重要节点供应。

蔬菜产量增加供应充足。据农情调度显示，11月全国蔬菜市场供应充足，耐储蔬菜产量增加较多。大白菜、萝卜、胡萝卜等大宗冬储蔬菜处于集中收获期，3种蔬菜11月产量占当月蔬菜总产量的36%。分地区看，山东、河北、江苏、河南、安徽5省蔬菜产量占全国产量近50%；湖北、湖南、四川等长江流域主产区，以及广西、广东等华南冬春蔬菜优势区产量稳步增加。

地头价环比降幅明显。据蔬菜地头价定点监测，11月28种蔬菜月均地头价2.80元/公斤，环比下降21%，同比上涨15%，比近5年同期平均值低4.3%。从近期趋势看，上半月价格下行、下半月企稳。28种蔬菜中21种地头价环比下降、7种上升。其中，花椰菜、菠菜、结球甘蓝、芥菜、大白菜、芹菜、油菜等7种喜冷凉蔬菜价格环比下降30%以上。

农业农村部种植业管理司相关负责人表示，综合各方面信息研判，12月天气条件总体利于蔬菜生产，随着北方设施蔬菜产量稳步增加，南方露地蔬菜大量上市，加之冬储蔬菜数量充足，预计全国蔬菜生产继续保持好势头，能够有效保障市场供应。

在天气方面，据气象部门预计，12月有4次冷空气过程，数量少于常年、强度偏弱，全国大部地区气温接近常年或偏高，总体上利于蔬菜生产。专家表示，严冬的低温雨雪冰冻等灾害性天气可能对部分地区、部分品种蔬菜生产造成不利影响。同时，江南、华南等地降水偏少，需防范局部地区干旱。

“下一步，将抓牢抓实蔬菜稳产保供，严格落实‘菜篮子’市长负责制，抓好生产调度、防灾减灾、技术指导和产销对接等各项工作，确保严冬时节蔬菜稳定供应。”该负责人说。

(责编：杨曦、高雷)

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