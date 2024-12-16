人民网记者 许维娜

冰雪运动是多维复合、精彩纷呈的；冰雪文化有厚重的历史基调，更有新时代的时尚色彩；冰雪装备是有构架、有体系、有市场的……近日，吉林市副市长刘大蔚对外介绍了吉林冰雪旅游别具一格的特色风貌与丰富多元的旅游资源，旨在加快推进吉林冰雪经济高质量发展。

吉林在冰雪旅游等领域的积极探索与发展，正是东北地区冰雪经济整体推进的一个生动缩影。

近日，中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》（以下简称《实施方案》），从冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备4个方面部署15项重点任务和具体举措。

国家发展改革委产业经济与技术经济研究所副研究员邱灵表示，东北地区冰雪资源得天独厚，冰雪旅游持续火爆，冰雪经济不断升温，“冷资源”转化为“热经济”正在成为东北振兴的新亮点。

“冰雪旅游联动性强、辐射面广、成长性高，是冰雪经济中最具市场影响和最活跃的力量。”中国旅游研究院战略研究所所长吴普表示，《实施方案》提出建设高品质冰雪旅游目的地、丰富冰雪旅游消费场景、加强冰雪旅游市场开发、完善冰雪旅游交通设施、提升冰雪旅游服务水平、深化区域冰雪旅游合作等6方面任务举措，充分体现了对冰雪经济发展规律的准确把握，给东北地区冰雪经济高质量发展下了场“及时雪”。

随着冰雪旅游消费热度持续攀升，东北地区作为冰雪旅游起步时间早、产品丰富的目的地，已成为全国冬季旅游的金字招牌。

吴普介绍，近年来，为进一步扩大冰雪旅游消费市场，东北地区各大城市采取面向客源市场发放消费券、加强营销等方式，积极吸引国内外游客。2023—2024年冰雪季，黑龙江、吉林、辽宁三省游客接待量分别增长222%、121%、192%，冰雪旅游市场规模不断扩大。

今年冰雪季，冰雪旅游供给将再升级，通过塑造文旅新场景、新体验，培育经济发展新动能。

以黑龙江哈尔滨为例，当下其多处冰雪旅游景点的施工现场一片繁忙景象。其中，哈尔滨冰雪大世界迎来扩建，园区的面积由原先的80万平方米，扩大到100万平方米；另一处景点太阳岛雪博也迎来全面升级改造，其规模将扩容至150万平方米，并建设艺术雪雕260余处。

对于冰雪经济，国务院办公厅稍早前印发的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》提出，到2027年，中国冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，冰雪经济总规模达到1.5万亿元。

后冬奥时代，冰雪旅游突破季节与地域限制，实现从“一季绽放”迈向“四季繁荣”且呈“南展西扩东进”态势，逐步构建完整的冰雪生活方式。

记者注意到，南方的冰雪旅游基础设施建设发展迅速，众多冰雪项目相继落地。比如，今年上海已建成超大规模的室内滑雪场，广东深圳也将在2025年迎来占地约10万㎡的冰雪中心。

此外，据统计，目前四川成都的各类冬季项目场馆已多达60余处，参与冰雪运动的人数超过200万。不少商家推出“冰雪+旅游”“冰雪+研学”“冰雪+运动培训”等消费模式，激活冬日旅游市场新活力。

吴普还表示，当前大众对冰雪旅游产品和服务的需求不再只是简单地满足于“有没有”，而是对冰雪旅游涉及的服务质量、权益保障、安全管理等诸多方面提出了更高要求，“好不好”成为大众选择冰雪旅游目的地的重要考量因素。

针对这一现状，他表明，《实施方案》着重在提升冰雪旅游服务水准、完善跨区域旅游市场举报投诉联合处理机制、构建先行赔付快速处理机制等方面进行了系统规划与部署。这一系列举措将切实优化东北地区的冰雪旅游消费环境，解决大众后顾之忧，有利于推动冰雪旅游从“增速快”向“品质优”“质量高”方向迈进。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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