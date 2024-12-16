人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布多项数据显示，11月份，宏观政策组合效应继续显现，工业服务业较快增长，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新质生产力稳步发展，国民经济延续9月份以来回升态势。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，总的来看，11月份，存量政策和增量政策组合效应继续释放，国民经济运行总体平稳、稳中有进，积极变化进一步增多。但也要看到，外部环境更加错综复杂，国内需求不足，部分企业生产经营困难，经济持续回升向好基础仍待巩固。下阶段，要全面贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推进高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，扩大国内需求，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，确保全年经济社会发展主要目标任务顺利实现。

全年粮食再获丰收，产量迈上新台阶

全年全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加221.8亿斤，增长1.6%，首次迈上1.4万亿斤新台阶。其中，秋粮产量10569亿斤，比上年增加150.3亿斤，增长1.4%。全国谷物产量13046亿斤，比上年增加217.1亿斤，增长1.7%。粮食播种面积增加、单产提高。全国粮食播种面积17.90亿亩，比上年增加525.8万亩，增长0.3%；粮食单产394.7公斤/亩，增加5.1公斤/亩，增长1.3%。

工业增长加快，装备制造业和高技术制造业较快增长

11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.1个百分点；环比增长0.46%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.2%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.6%。装备制造业增加值同比增长7.6%，比上月加快1.0个百分点；高技术制造业增加值增长7.8%，快于全部规模以上工业增加值2.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%；股份制企业增长6.0%，外商及港澳台投资企业增长3.4%；私营企业增长4.5%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长51.1%、29.3%、8.7%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。11月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点；企业生产经营活动预期指数为54.7%，上升0.7个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680亿元，同比下降4.3%。

服务业较快增长，现代服务业发展较好

11月份，全国服务业生产指数同比增长6.1%。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业生产指数同比分别增长9.3%、9.3%、8.8%，分别快于服务业生产指数3.2、3.2、2.7个百分点；房地产业，交通运输、仓储和邮政业生产指数分别增长2.9%、6.0%，分别比上月加快2.1、1.3个百分点。1-11月份，全国服务业生产指数同比增长5.1%。1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.4%。11月份，服务业商务活动指数为50.1%，与上月持平；服务业业务活动预期指数为57.3%，比上月上升1.1个百分点。其中，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售继续增加，以旧换新相关商品销售较好

11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；环比增长0.16%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额37596亿元，同比增长2.9%；乡村消费品零售额6167亿元，增长3.2%。按消费类型分，商品零售额37961亿元，增长2.8%；餐饮收入5802亿元，增长4.0%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类、建筑及装潢材料类商品零售额分别增长22.2%、10.5%、6.6%、2.9%。1-11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额140308亿元，同比增长7.4%。其中，实物商品网上零售额118059亿元，增长6.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.7%。1-11月份，服务零售额同比增长6.4%。

固定资产投资平稳增长，制造业和高技术产业投资增长较快

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）465839亿元，同比增长3.3%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.4%。分领域看，基础设施投资同比增长4.2%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降10.4%。全国新建商品房销售面积86118万平方米，同比下降14.3%，降幅比1-10月份收窄1.5个百分点；新建商品房销售额85125亿元，下降19.2%，降幅收窄1.7个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长2.4%，第二产业投资增长12.0%，第三产业投资下降1.0%。民间投资同比下降0.4%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.2%。高技术产业投资同比增长8.8%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长8.2%、10.2%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长35.4%、8.8%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长27.9%、12.5%。11月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.10%。

货物进出口保持增长，贸易结构继续优化

11月份，货物进出口总额37506亿元，同比增长1.2%。其中，出口22217亿元，增长5.8%；进口15289亿元，下降4.7%。1-11月份，货物进出口总额397861亿元，同比增长4.9%。其中，出口230383亿元，增长6.7%；进口167477亿元，增长2.4%。1-11月份，一般贸易进出口增长3.7%，占进出口总额的比重为64.1%。民营企业进出口增长8.7%，占进出口总额的比重为55.3%，比上年同期提高2.0个百分点。机电产品出口增长8.4%，占出口总额的比重为59.5%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率与上月持平

1-11月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.1个百分点。11月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为4.6%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。全国企业就业人员周平均工作时间为48.9小时。

居民消费价格同比小幅上涨，工业生产者价格同比降幅收窄

11月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.2%；环比下降0.6%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.9%，衣着价格上涨1.1%，居住价格下降0.1%，生活用品及服务价格下降0.3%，交通通信价格下降3.6%，教育文化娱乐价格上涨1.0%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨5.2%。在食品烟酒价格中，粮食价格下降1.1%，鲜果价格下降0.3%，鲜菜价格上涨10.0%，猪肉价格上涨13.7%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。

11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点；环比上涨0.1%。全国工业生产者购进价格同比下降2.5%，降幅收窄0.2个百分点；环比下降0.1%。1-11月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.1%和2.2%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经