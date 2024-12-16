人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比增长4.2%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.6%。

分经济类型看，11月份，国有控股企业增加值同比增长3.9%；股份制企业增长6.0%，外商及港澳台投资企业增长3.4%；私营企业增长4.5%。

分行业看，11月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长3.7%，石油和天然气开采业增长5.3%，农副食品加工业增长4.7%，酒、饮料和精制茶制造业增长1.5%，纺织业增长5.4%，化学原料和化学制品制造业增长9.5%，非金属矿物制品业下降2.3%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长7.4%，通用设备制造业增长4.4%，专用设备制造业增长3.0%，汽车制造业增长12.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.9%，电气机械和器材制造业增长5.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%，电力、热力生产和供应业增长1.8%。

分产品看，11月份，规模以上工业619种产品中有374种产品产量同比增长。其中，钢材11881万吨，同比增长5.1%；水泥16934万吨，下降10.7%；十种有色金属671万吨，增长1.5%；乙烯284万吨，下降1.7%；汽车344.8万辆，增长15.2%，其中新能源汽车157.4万辆，增长51.1%；发电量7495亿千瓦时，增长0.9%；原油加工量5851万吨，增长0.2%。

11月份，规模以上工业企业产品销售率为97.1%，同比下降0.4个百分点；规模以上工业企业实现出口交货值13556亿元，同比名义增长7.4%。

(责编：杨曦、高雷)

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