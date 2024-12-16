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1—11月份全国固定资产投资增长3.3%

2024年12月16日10:33 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日公布数据显示，2024年1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）465839亿元，同比增长3.3%，其中，民间固定资产投资233689亿元，下降0.4%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.10%。

分产业看，第一产业投资8709亿元，同比增长2.4%；第二产业投资161632亿元，增长12.0%；第三产业投资295498亿元，下降1.0%。

第二产业中，工业投资同比增长12.1%。其中，采矿业投资增长10.3%，制造业投资增长9.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.7%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.2%。其中，水利管理业投资增长40.9%，航空运输业投资增长18.2%，铁路运输业投资增长15.0%。

分地区看，东部地区投资同比增长1.4%，中部地区投资增长4.8%，西部地区投资增长1.4%，东北地区投资增长2.9%。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长3.1%，港澳台企业投资增长7.2%，外商企业投资下降20.0%。

(责编：杨曦、高雷)
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